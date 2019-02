Działalność bez rejestracji a ZUS

Poznając aspekty działalności nierejestrowanej z pewnością skupiasz się na pozytywnych aspektach. Mowa tutaj m.in. o możliwości prowadzenia firmy bez konieczności wpisu do CEIDG , możliwości wystawiania faktur czy braku składek ZUS. Musisz jednak wiedzieć, że ten ostatni z profitów - brak składek w ZUS, wiąże się z konsekwencjami, o których niestety większość z nas w ogóle nie myśli podczas rozważania opcji własnej firmy „na próbę”.

Brak składek równa się brak ochrony

Osoby decydujące się na prowadzenie działalności nieewidencjonowanej za największą zaletę tego rozwiązania wskazują brak składek ZUS i możliwość legalnego dorobienia do pensji. Warto jednak wiedzieć, że brak składek ZUS równa się niestety brak ochrony, jaką gwarantuje opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Aspekt ten ma poważne konsekwencje. Prowadząc działalność bez rejestracji nie podlega się bowiem ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie – nie przysługuje chociażby żadne ze świadczeń, jakie ubezpieczony otrzymuje podczas choroby. To samo dotyczy kwestii zasiłku macierzyńskiego czy świadczeń wypłacanych predsiebiorcy, bądź członkom jego rodziny z ubezpieczenia wypadkowego.

Przerwa w składkach na emeryturę?

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej niesie za sobą również brak perspektywy na emeryturę. To skutek braku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę zwłaszcza w wtedy, jeśli działalność bez rejestracji ma być jedynym źródłem przychodu przez dłuższy czas. Potencjalna emerytura może na tym ucierpieć, nawet jeśli na danym etapie w ogóle o tym się nie myśli.

Masz w planach założenie działalności bez rejestracji, ale jednocześnie obawiasz się powyższych konsekwencji? Pamiętaj, że „firma na próbę” nie musi być Twoją jedyną aktywnością zawodową! Z powodzeniem możesz bowiem łączyć to wyzwanie z pracą na etacie czy umowami cywilno-prawnymi, które rodzą pozytywne konsekwencje w ZUS, w postaci składek na ubezpieczenia. Chcąc zostać quasi-przedsiębiorcą nie rezygnuj od razu z dotychczasowego zatrudnienia. Potraktuj to jako możliwość wypróbowania własnych sił w biznesie i weryfikację pomysłu na własny biznes! Dopóki nie przekroczysz kryterium dochodowego, firma bez rejestracji będzie legalnym sposobem na dorobienie do pensji.

Ewa Czech