0,5 mld zł zbierze Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Jeśli chodzi o planowane wpływy i wysokość środków finansowych funduszu, to zgodnie z tymi zasadami, które są przewidziane - wpłaty z dywidendy, zysku będą w skali rocznej ok. kilkuset milionów zł, bliżej może pół miliarda, niż miliarda - powiedział we wtorek w Senacie Szrot podczas debaty nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.