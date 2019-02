Emilewicz: czas na strategię produktywności

.

„Mamy zamiar dostosowywać legislację do zmieniającej się gospodarki, jesteśmy przekonani, że cel przekierowania torów polskiej gospodarki z imitacyjnej na innowacyjną uda nam się rozwiązać nie tylko za pośrednictwem dobrej legislacji, ale także za pośrednictwem wsparcia i nowej mapy pomocy publicznej, którą chcielibyśmy przedsiębiorcom zaprezentować” - powiedziała we wtorek szefowa MPiT na konferencji przed posiedzeniem Rady ds. Innowacyjności pod jej kierownictwem.

Emilewicz zastąpiła w tej roli premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podkreśliła minister Emilewicz, „infrastruktura innowacyjności pozwala nam optymistycznie patrzeć w przód w tym nieco trudniejszym roku, gdzie mówimy już o lekkim spowolnieniu gospodarczym, to jest jedna z recept jaką przygotowaliśmy„.

Ma temu służyć m.in. strategia produktywności, nad którą prace mają zakończyć się „w najbliższych miesiącach”. Chodzi o opracowanie „wizji strategicznej w obszarze m.in. polityki innowacyjności„.

„Naszym, dzisiaj, zadaniem jest to, by tak sformułować nasze oczekiwania i postawić je w dobrym dialogu z Komisją Europejską, abyśmy potrafili środki z UE dobrze zainwestować w kolejnej perspektywie finansowej” - podkreśliła Emilewicz i przypomniała, że pieniędzy z UE na badania i rozwój w przyszłej perspektywie będzie znacznie więcej niż w tej, która upływa. Ważnym wyzwaniem ma też być praca nad sztuczną inteligencją. „Chcielibyśmy zakończyć dyskusje koncepcyjne na ten temat i przedstawić programy wdrożeniowe (…). Strategię zamkniętą będziemy chcieli przedstawić w maju; ona stanie się podstawą do wydatkowania środków na rozwój sztucznej inteligencji w Polsce” - mówiła.