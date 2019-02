100 lat złotego: Nowa moneta NBP

27 lutego 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu zestawy monet kolekcjonerskich „100 lat złotego”

Jednym z podstawowych znaków suwerenności oraz gospodarczej niezależności państwa jest posiadanie własnej waluty. Mieli tego świadomość twórcy naszej niepodległości przygotowujący konieczne reformy oraz plany gospodarczego zjednoczenia ziem polskich. (…) Ostatecznie nowa waluta pojawiła się w 1924 r., ale to rok 1919 uznaje się za związany z nadaniem jej oficjalnej nazwy. Dokonał się tym samym kolejny akt przywracania w pełni niepodległego państwa.(…) Narodowy Bank Polski, mający wyłączne prawo emisji złotego, z dumą upamiętnia setną rocznicę jego ustanowienia przez wyjątkowe emisje złotych oraz srebrnych zestawów monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 złotych. (…) Dziś, tak jak w 1919 r., złoty reprezentuje naszą niezależność gospodarczą oraz państwową suwerenność. – pisze w folderze emisyjnym prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Zestawy „100 lat złotego” zostaną wyemitowane w przeddzień setnej rocznicy ustanowienia nazwy „złoty” dla polskiej jednostki monetarnej (Ustawa z dnia 28 lutego 1919 w sprawie nazwy monety polskiej).

Nakład złotych zestawów wyniesie do 500 sztuk. Zestawy srebrne zostaną wyemitowane w nakładzie do 5000 sztuk. Cena zestawu złotego będzie wynosić 23 000 zł, a srebrnego 3 400 zł. Zestawy można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym: „100 lat złotego” - zestaw złotych monet oraz „100 lat złotego” - zestaw srebrnych monet.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 21 marca 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi tego dnia do obiegu monetę o nominale 10 zł: Wyprawa wileńska.

