ABW zatrzymało byłego prezesa Lotos Petrobaltic

Jak informuje Radio Gdańsk ABW zatrzymała trzy osoby związane z byłym zarządem Lotos Petrobaltic SA . Są podejrzane o wyrządzenie spółce szkody na ponad 47 milionów złotych. Jeszcze w środę podejrzanym zostaną przedstawione zarzuty.

Według radia, zatrzymani to Zbigniew P., były prezes zarządu spółki, Dariusz W., były wiceprezes oraz Robert N., kierownik realizowanego projektu. Usłyszą zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji inwestycji, dotyczącej wykorzystania jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowy platformy wiertniczej „Petrobaltic”.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje, dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie umieszczenia platformy. Decyzje podejmowano w latach 2014 – 2015, przez co znacząco, jak twierdzą śledczy, zwiększyły się koszta inwestycji - czytamy na portalu Radio Gdańsk.