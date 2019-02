Kukiz ma nowy pomysł na PIT

Zawsze się cieszę, kiedy obywatele mają więcej pieniędzy, ale jestem przeciwnikiem wtórnej dystrybucji - powiedział dziś Paweł Kukiz pytany w środę o ocenę przedstawionych na konwencji PiS propozycji. Jeśli obniżenie PIT, to wszystkim o 10 procent - zaznaczył.

W programie TVP1 „Kwadrans polityczny” Paweł Kukiz został zapytany o ocenę tak zwanej „piątki Kaczyńskiego”, czyli złożonej wyborcom przez lidera PiS obietnicy m.in. świadczeń 500+ na każde dziecko, „trzynastki” dla emerytów, obniżenia PIT o jeden punkt procentowy - z 18 do 17 procent, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych.

„Z jednej strony zawsze się cieszę, kiedy obywatele mają więcej pieniędzy, ale jestem przeciwnikiem wtórnej dystrybucji, czyli zabierania pieniędzy w formie podatków, a potem ich wypłacania. Jestem też przeciwnikiem preferowania jakichkolwiek grup przy wszelkiego rodzaju korzyściach” - podkreślił lider Kukiz‘15.Dodał, że on sam „poprawiłby” projekt Jarosława Kaczyńskiego. „Najpierw w wersji light, a potem w wersji twardszej” - dodał. „Zacznę od wersji kompromisowej:, jeśli obniżenie PIT, to wszystkim o 10 procent” - oświadczył.

Pytany, czy na takie rozwiązanie pozwoliłby budżet państwa, Kukiz ocenił, że jest to możliwe. „Gdyby się odpowiednio rozłożyło oszczędności, zlikwidowało powiaty, przyjrzało, czy potrzebne są pieniądze na powiatowe urzędy pracy w obecnych czasach, kiedy pracy jest w brud, a nie ma pracowników, jestem przekonany, że udałoby się to zrobić” - podkreślił.

Polityk mówił też o planach stworzenia koalicji przez Kukiz‘15 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Jeśli w przyszłości wejdziemy do europarlamentu, na pewno stworzymy koalicję z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Mamy też propozycje programowe wobec antysystemowców z Grecji, Finlandii, Chorwacji, być może też Francji” - zapowiedział.

Podkreślił, że zapowiadany program „w dużej mierze jest związany z 10-punktowym manifestem Ruchu Pięciu Gwiazd, włoską partią obecnie z wicepremierem Luigi Di Maio na czele”. Manifest - jak za znaczył Kukiz - ma być oparty na dwóch podstawowych filarach.

„Pierwszy filar mówi, jak ma wyglądać Unia Europejska” - powiedział polityk. „Musimy skończyć z Unią pod dyktatem dwóch państw: Francji i Niemiec oraz dążyć do równouprawnienia ojczyzn” - zaznaczył. Dodał, że „z całą pewnością trzeba zwiększyć rolę Parlamentu Europejskiego”, przeciwstawiając się „brukselskiej arystokracji”.

„Drugi filar opiera się na tym, co zrobić, żeby Polacy przestali być w UE obywatelami drugiej kategorii. Z całą pewnością ważne są równe dopłaty dla rolników. Polscy rolnicy powinni dostawać takie same dopłaty jak rolnicy z państw zachodnioeuropejskich. Do naszych sklepów nie mogą trafiać towary drugiej jakości, a mamy dowody na to, że tak się dzieje” - powiedział lider Kukiz‘15.

„Konieczne jest również ograniczenie biurokracji w UE i ograniczenie samowoli banków. To również ukłon w stronę frankowiczów. Ruch Pięciu Gwiazd wprowadza ustawę, która zabrania bankom eksmisji ludzi z mieszkań, na które został zaciągnięty kredyt” - dodał Paweł Kukiz.

PAP/ as/