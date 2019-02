UOKiK wziął się za firmy organizujące pokazy handlowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje i wszczął trzy postępowania dotyczące firm wprowadzających w błąd konsumentów. Handlowcy zapraszają starsze osoby na bezpłatne badania, a tak naprawdę celem jest sprzedaż produktów - poinformował w środę urząd.

Dwie decyzje dotyczą firmy ACS Medica ze Śremu, a postępowania firm: Vitaldream z Białych Błot, R.A.M. Polska z Opalenicy i Better Day (wcześniej Clavam) z Poznania.

Starsi konsumenci są często narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach. Handlowcy wykorzystują ich problemy ze zdrowiem. Zapraszają na spotkania, których rzekomym celem są bezpłatne badania, a w rzeczywistości odbywa się tam sprzedaż produktów - pisze UOKiK przesłanym w komunikacie.

„ACS Medica ze Śremu prowadziła sprzedaż na pokazach. W ofercie miała Matę ACS MED oraz Aplikator Magnetic Forte. Firma, dzwoniąc z zaproszeniem na prezentację, wprowadzała konsumentów w błąd. Informowała, że celem spotkania są bezpłatne badania medyczne lub zabiegi rehabilitacyjne. W rzeczywistości chodziło o prezentację oferty handlowej i sprzedaż” - podał UOKiK.

Ponadto, jak powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, konsumenci, kupując aplikator otrzymywali broszurę wprowadzającą w błąd co do właściwości wody, która została poddana działaniu urządzenia. Urząd nakazał firmie zaniechanie stosowania takich praktyk. Kara za wprowadzenie konsumentów w błąd wyniosła prawie 72 tys. zł.

W listopadzie 2018 r. UOkIK wszczął wobec tej samej firmy postępowanie dotyczące dzwonienia do konsumentów mimo braku ich wcześniejszej zgody. Spółka zaniechała stosowania tej praktyki, co spowodowało, że UPOKIK złagodził karę, która wyniosła prawie 6,5 tys. zł.

UOKiK prowadzi również postępowania przeciwko spółkom: Vitaldream z Białych Błot oraz R.A.M. Polska z Opalenicy i spółki Better Day (wcześniej Clavam) z Poznania. Dwie pierwsze „prowadzą sprzedaż na pokazach i mają w ofercie Aplikator Pola Magnetycznego (APM), a konsumentów namawiają do zakupu, zachęcając pakietami promocyjnym”. Urząd podejrzewa, że spółki wprowadzają konsumentów w błąd co do możliwości zakupu tego urządzenia w ramach promocji. Wątpliwości wzbudził też „szeroki zakres zastosowania urządzenia APM prezentowany w rozdawanej w toku prezentacji broszurze”.

Natomiast firma Better Day, która sprzedaje m.in. maty wibracyjne, odkurzacze piorące, zestawy naczyń i materace rehabilitacyjne, zaprasza na prelekcje dotyczące ochrony zdrowia pod pretekstem odebrania darmowego upominku, tj. kamerki samochodowej HD lub wyciskarki do owoców. W rzeczywistości jest to pokaz handlowy, podczas którego część produktów konsumenci rzekomo mogą otrzymać bezpłatnie, w ramach losowania nagrody głównej. Aby jednak otrzymać „nagrodę”, trzeba kupić inny „produkt za kilka tysięcy złotych - najczęściej materac rehabilitacyjny”.

Do konsumentów dzwonią w imieniu Better Day firmy telemarketingowe CSV Group i Keycraft - obie z Poznania, posługując się wprowadzającym w błąd hasłem wywoławczym: „Dzwonię z firmy Relax Lux” (na polskim rynku nie działa taka firma) - informuje UOKiK. Ze skarg wynika również, że konsumenci nie otrzymują kopii wszystkich dokumentów, zawierając umowę o kredyt. Co więcej, sprzedawca sugeruje, że nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy. Takie działania mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową - wskazuje UOKiK.

Prowadzone postępowania mogą zakończyć się nakazem zmiany praktyki oraz karami finansowymi w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorców - informuje urząd.

UOKiK apeluje do seniorów, by idąc na prezentację, pamiętali, że zazwyczaj jest to pokaz handlowy, mający na celu sprzedaż, uważnie czytali umowy, nie działali pod presją czasu, starali się konsultować decyzje z kimś bliskim, nie brali pożyczki na zakup sprzętu na pokazie, nie zgadzali się na wizytę w banku ze sprzedawcą. Przypomina też, że na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem jest 14 dni, a w razie problemów można szukać pomocy u rzecznika konsumentów.

