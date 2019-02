E- dowód nie tylko do kontaktów z administracją

4 marca rusza możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną czyli z zawartymi w czipie danymi osobowymi. Jak zaznacza Marek Zagórski, szef resortu cyfryzacji, e-dowód ma nie być wyłącznie dla administracji, ale także ma być ułatwieniem dla środowiska biznesu.

Jak dodał, ten dowód nie jest tylko dla administracji.

Widzę dużo więcej zastosowań warstwy elektronicznej, szczególnie w biznesie. Chociażby w bankach, oczywiście za zgodą właściciela dowodu można e-dowód wykorzystać do przeniesienia danych do wszelkich umów czy formularzy. Nie będzie konieczności skanowania dokumentu. To samo dotyczy np. firm telekomunikacyjnych. Poprzez przyłożenie dowodu do czytnika będzie można „zaciągnąć” dane, ale także podpisać umowę – dodał szef resortu cyfryzacji.

Liczymy na to, że resort zdrowia powinien rozpocząć wprowadzanie usług z e-dowodem pod koniec tego roku – dodał.