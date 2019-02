Sąd nie pozwolił na naruszanie dobrego imienia PPL

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku PPL i udzielił przedsiębiorstwu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Spółka 2xMW, właściciel strony strajk.ue, otrzymała nakaz zablokowania dostępu do materiału „Pracownicy jak woda w akwarium [ROZMOWA]”, czyli do wywiadu, którego wspomnianemu portalowi udzielił Piotr Szumlewicz.

Pozwani nie mogą rozpowszechniać i dystrybuować tekstu w jakiejkolwiek formie, bez względu na miejsce i sposób, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. W uzasadnieniu czytamy, że materiał prasowy zamieszczony na portalu strajk.ue uprawdopodabnia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, a roszczenie o zakazanie tego naruszenia jest zasadne.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, w złożonym pozwie o ochronę dób osobistych, wyjaśniało że materiał zawiera nieprawdziwe informacje, które naruszają jego dobre imię, a także wizerunek rzetelnego i uczciwego przedsiębiorcy oraz pracodawcy. Dlatego też zablokowanie materiału – w opinii PPL - było niezbędne, aby nieprawdziwe informacje nie wpływały na atmosferę w firmie, a także nie utrudniały rozmów z pracownikami oraz związkami zawodowymi.

Według sądu, PPL w wystarczający sposób uzasadnił swoje racje, a dalszy dostęp do wywiadu z Piotrem Szumlewiczem mógłby spowodować, że u czytelników pozostałby ewentualnie zafałszowany obraz rzeczywistości przedstawiany przez pana Piotra Szumlewicza. Postępowanie o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Piotrowi Szumlewiczowi jest kontynuowane przez sąd.