Samochód za 19 mln zł wystawiony w internecie

Najdroższym, wystawionym na sprzedaż samochodem w serwisie OTOMOTO był Bugatti Chiron z 2018 r., a jego cena ofertowa wyniosła ponad 18,9 mln zł – podał w swoim raporcie serwis.

Serwis OTOMOTO, we współpracy z Instytutem Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, zaprezentował Raport, w którym przedstawia - czasem zaskakujące - wyniki popularności samochodów w 2018 roku.

Każdy kierowca ma odmienne potrzeby i u każdego z nas inne samochody wywołują dreszcz emocji. Jednak analiza pokazuje, że niektóre samochody wywołują większe zainteresowanie i odnotowują znacznie więcej wyświetleń, w porównaniu z pozostałymi – mówi, cytowany w komunikacie, Lukas Draginas, dyrektor zarządzający OTOMOTO.

Właśnie dlatego analitycy serwisu stworzyli odpowiedni algorytm, który wskaże samochód najbardziej pożądany, wywołujący największe zainteresowanie. W dwóch słowach: samochód marzeń. A okazuje się, że kochamy marzyć. Modelem, którego dowolne ogłoszenie oglądane było 14,81 razy częściej niż średnia dla modeli samochodów nowych na OTOMOTO, był… Rolls Royce Phantom. To auto wiedzie zdecydowany prym w najczęściej wyświetlanych ogłoszeniach.

Przedstawiciele serwisu poszli nawet o krok dalej. Ciekawostką jest, że w Raporcie przeczytamy również o najpopularniejszych oldtimerach i prawdziwych bestiach, czyli samochodach, których moc sięga nawet 1500 koni mechanicznych. W zestawieniach nie brakuje modeli Bugatti, Chevroleta, McLarena, Porsche, czy Rolls Royce’a.

autor: Źródło: OTOMOTO

W Raporcie Internetowy Samochód Roku 2018 nie brakuje również stałych zestawień przedstawiających trendy obowiązujące na rynku motoryzacyjnym. Podobnie jak w poprzednich latach, o miano najpopularniejszego auta używanego wyszukiwanego w OTOMOTO stoczyły BMW serii 3, Audi A4 i Volkswagen Golf. Niespodzianką natomiast okazały się wyniki w kategorii samochodów nowych. Do klasyfikacji szturmem wdarła się bowiem Dacia Duster, a na pozostałych pozycjach nie zabrakło istotnych przetasowań.

Rejestracje aut marek popularnych stanowią 85,96% ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów. Warto zauważyć, że segment marek premium rósł (+13,64%) w ubiegłym roku znacznie szybciej niż marek popularnych (+8,67%). Taka sytuacja to również efekt dominacji na rynku klientów firmowych - mówi Wojciech Drzewiecki prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, we współpracy z którym w tym roku raport powstał.

Tradycyjnie w publikacji przedstawione są wyniki zainteresowania pojazdami dostawczymi do 3,5 tony. Bardzo ciekawie wypadają porównania najpopularniejszych modeli do popularności samych marek. Roszady pomiędzy producentami zauważalne są zarówno w kategorii samochodów nowych, jak i używanych. Raport zawiera także dane o stosunkowo najmłodszej części moto-świata, czyli samochodach napędzanych silnikami elektrycznymi. Oczywiście w zestawieniu z trudnymi do pokonania rywalami, czyli silnikami spalinowymi.