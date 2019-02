Składka Alior Banku na BFG wzrośnie

Alior Bank szacuje, że składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie w 2019 roku o ok. 26 mln zł - do ok. 133 mln zł, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

„Spodziewamy się, że składka na BFG w 2019 roku wzrośnie do ok. 133 mln zł (wzrost o 24%, czyli ok. 26 mln zł). Wzrost składki dla Alior Banku wynika w dużej mierze z dynamicznego rozwoju bazy depozytowej Banku oraz wzrostu naszego udziału w depozytach gwarantowanych przez BFG” - powiedział Biłous.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

CZYTAJ TEŻ: Alior Bank gotowy do wypłaty dywidendy

Bank zakłada też w tym roku niewielki wzrost marży odsetkowej netto i udzielenie - zgodnie ze strategią - co najmniej 5 mld zł nowych kredytów. Bank oczekuje także spadku kosztu finansowania w związku ze wzrostem bazy depozytowej, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

„Zakładamy niewielki wzrost marży odsetkowej netto w porównaniu z 2018 rokiem. Rentowność naszego portfela powinna kształtować się na coraz wyższym poziomie, m.in. z uwagi na dynamiczny wzrost w segmencie mikroprzedsiębiorstw. Zakładamy też spadek kosztów finansowania związany z budowaniem coraz bardziej stabilnej bazy depozytowej” - powiedział Bachta.

Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6% w 2018 r. i była na tym samym poziomie, co rok wcześniej.

„Tempo rozwoju akcji kredytowej w 2019 r. powinno być na poziomie co najmniej 5 mld zł, co jest zgodne z naszym celem strategicznym, tj. 5-6 mld zł rocznego wzrostu wolumenu kredytów brutto” - dodał.

Jak wskazał wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem Marek Szcześniak, jakość nowej akcji kredytowej w pożyczce gotówkowej jest dwukrotnie lepsza niż w 2016 roku i zgodna z aktualną strategią Alior Banku.

„Poprawę jakości uzyskaliśmy poprzez optymalizację polityki kredytowej oraz ograniczenie sprzedaży w kanale pośredników. W segmencie mikro wdrożyliśmy nowe modele ratingowe, co także przełożyło się na znaczącą poprawę jakości nowej sprzedaży. Jednocześnie Alior Bank uzyskał istotny wzrost poziomu zabezpieczenia nowego portfela kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw” - powiedział Szcześniak.

Dodał, że dla pozostałych segmentów bank przygotowuje zmiany, których skutkiem będzie utrzymanie kosztów ryzyka w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Alior Bank zwiększył bazę kredytową w 2018 r. w strategicznych segmentach: mikro, leasingu i pożyczek. Wolumen kredytów brutto zwiększył się o 5,6 mld zł r/r.

Do głównych składników wzrostu w 2018 r. przyczyniły się: pożyczka gotówkowa (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 7,2 mld zł), kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł), leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł).

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

ISB News/ as/