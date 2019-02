Alior Bank zanotował 50 proc. wzrost zysku netto

W 2018 roku osiągnęliśmy rekordowy wzrost zysku netto, o ponad 50 proc. wyższy niż przed rokiem oraz dynamicznie rosnące przychody. Cieszy również wzrost o 220 tys. nowych klientów detalicznych, dla których Alior Bank stał się bankiem pierwszego wyboru – skomentował wyniki finansowe za ubiegły rok Krzysztof Bachta prezes Alior Banku.

Bank osiągnął zysk netto w wysokości 713 mln zł względem 472 mln zł rok wcześniej. Całkowite przychody wyniosły 3 956 mln zł (3 658 mln zł w 2017 r.), z czego 78 proc. stanowił wynik odsetkowy, który rok do roku wzrósł o 8 proc.

Jesteśmy zadowoleni także ze wzrostów w ilości udzielanych kredytów. Zanotowaliśmy też bardzo dobrą sprzedaż produktów leasingowych. Wzrost wolumenu kredytów brutto w 2018 r. na poziomie 5,6 mld zł jest zgodny z założeniami wzrostu przyjętymi w strategii Cyfrowego Buntownika (5-6 mld zł) - ocenił Bachta.

Bank pozyskał w 2018 r. też o 58 proc. więcej klientów w porównaniu do 2017 r. W samym IV kwartale liczba otwartych ROR-ów wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2017 r. o 78 proc.

Prezes Bachta zwrócił uwagę też na dynamicznie rosnący udział gwarancji BGK w portfelu kredytowym mikrofirm.

Poziom 87 proc. udziału w nowych kredytach z gwarancjami BGK jest dla nas satysfakcjonujący. Przez to jesteśmy bezpieczniejsi. W tym roku rozszerzymy portfel produktów, które mogą być zabezpieczone gwarancjami - zapowiedział prezes Alior Banku.

Na koniec 2018 r. Alior Bank obniżył koszty działania z 1 854 mln zł do 1 705 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów zmniejszył się do 43,1 proc. z 50,7 proc. odnotowanych rok wcześniej. Bank jest zatem na najlepszej drodze do osiągnięcia zgodnego ze strategią poziomu 39 proc. w 2020 roku

Prezes odniósł się również do zaangażowania kapitałowego w restrukturyzację spółki RUCH.

Jak powiedział skala zaangażowania banku jest na tyle nieduża, że nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe.

Proces restrukturyzacji tej spółki przebiega zgodnie z planem, wymaga on jednak zaangażowania kapitałowego dużego inwestora. Alior po udanej restrukturyzacji nie przewiduje dalszego zaangażowania kapitałowego w tej spółce - zaznaczył prezes Alior Banku.

Liczymy, że to będzie dobry rok i nasze zyski powinny być lepsze niż za ubiegły rok, chcemy również powiększyć liczbę klientów dla których Alior będzie bankiem pierwszego wyboru - podsumował Bachta.

