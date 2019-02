Pekao znowu liderem

**Bank Pekao S.A. odniósł podwójny sukces w konkursie na najlepsze produkty i usługi finansowania handlu Best Trade Finance Survey, organizowanym przez prestiżowy magazyn Euromoney. Otrzymał tytuły Market Leader in Poland oraz Best Services in Poland. To czwarty rok z rzędu, w którym został uznany przez Euromoney za najlepszy bank oferujący usługi finansowania handlu w Polsce - czytamy w komunikacie.”„

Pierwsze miejsce w rankingu banków świadczących usługi Trade Finance w Polsce to wyraz uznania dla najwyższej jakości i innowacyjności oferowanych rozwiązań, które tworzymy z uwzględnieniem wygody naszych klientów, dbałości o najwyższy standard obsługi i bezpieczeństwo transakcji. Nagroda ta jest dla nas tym ważniejsza, że świadczy o zadowoleniu klientów z kompleksowego zakresu usług i produktów finansowania handlu dostarczanych przez bank - podkreśla Jolanta Ciskowska, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej Banku Pekao S.A.

Wyróżnienie Euromoney zostało przyznane na podstawie badania, w którym klienci wybierają najlepsze ich zdaniem rozwiązania w zakresie finansowana handlu. W 2018 roku ponad 7000 międzynarodowych firm z segmentu korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm wskazywało po trzy banki, w których korzystają z produktów Trade Finance. Wśród banków działających w Polsce najwięcej głosów uzyskał Bank Pekao S.A.

Doceniane przez klientów rozwiązania Banku Pekao S.A. to dostępność zaawansowanych struktur finansowania handlu, połączonych z możliwością równoczesnego ubezpieczenia należności przed ryzykiem niewypłacalności dłużników oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych, które dają możliwość outsourcingu wielu operacji, a w konsekwencji - redukcji kosztów.

Nasi eksperci, tworzący ofertę w zakresie Trade Finance, odpowiadają na oczekiwania klientów w zakresie tego, jak korzystnie rozliczyć, sfinansować i zabezpieczyć realizację transakcji handlowej oraz jak zapewnić dyscyplinę płatności i poprawić płynność przedsiębiorstw. Służą temu produkty takie jak akredytywy, gwarancje, kredyty kupieckie i wiele innych – dodaje Jolanta Ciskowska z Banku Pekao S.A.

W 2018 r. Bank Pekao S.A. uruchomił Otwartą Platformę Finansowania (OPF), zapewniającą kompleksową, w pełni elektroniczną obsługę procesu finansowania i wykupu wierzytelności. Unikalnym w skali całego kraju rozwiązaniem jest możliwość korzystania z tej platformy również przez przedsiębiorstwa, które nie są klientami banku.

Bank Pekao S.A. jest liderem rynku Trade Finance w Polsce. W 2018 r. odpowiadał m.in. za obsługę 16 proc. transakcji eksportowych, 15 proc. transakcji importowych oraz 17 proc. transakcji na rynku finansowania wierzytelności w całym kraju. Co czwarta gwarancja w Polsce udzielana jest przez Bank Pekao S.A.

Pekao/ as/