W Porcie Gdynia powstanie nowy terminal promowy

Kosztem około 235 mln zł w Gdyni powstanie nowy publiczny terminal promowy, gotowy do przyjmowania i szybkiej obsługi promów pasażerskich o długości do ok. 240 m. Inwestycja prowadzona z pomocą środków unijnych ma zostać zrealizowana do końca 2021 r.

W Gdyni odbyła się w czwartek konferencja prasowa, w czasie której podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji - Korporacją Budowlaną Doraco. W imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisy złożyli: prezes Adam Meller oraz wiceprezes Grzegorz Dyrmo, a firmę Doraco sp. z o.o. reprezentował m.in. prezes Karol Zduńczyk.

W konferencji udział wziął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

To jest niezwykle ważny dzień dla Portu Gdynia, generalnie dla wszystkich naszych portów, ale szczególnie dla Gdyni, która po raz pierwszy od 50 lat realizuje tego typu inwestycję na taką skalę i z takim rozmachem. Nowy terminal promowy to otwarcie nowej inwestycji, które mają nastąpić w Gdyni, to dalsza część, która będzie kontynuowana poprzez budowę portu zewnętrznego, który - mam nadzieję, nastąpi w najbliższych latach - mówił minister.

Przedstawiciele zarządu portu poinformowali w czasie konferencji, że nowy terminal ma być gotowy w 2021 r. Nowa infrastruktura powstanie na nabrzeżach: Fińskim i Polskim.

Inwestycja zakłada budowę w centralnym punkcie Portu Wschodniego nowoczesnego terminalu promowego. Powstanie on przy skrzyżowaniu głównych arterii tej części portu - ulic Polskiej i Chrzanowskiego, które łączą się na Rondzie Karlskrona. Nowe umiejscowienie terminalu umożliwi łatwiejsze manewrowanie promami oraz skrócenie czasu ich pobytu w porcie, a także znacznie ułatwi przybywającym na promach pasażerom dostęp do centrum Gdyni.

Projekt przewiduje budowę nowego terminalu wraz z infrastrukturą konieczną do jego obsługi. Powstaną m.in.: budynek dworca o kubaturze 30 tys. m sześc. i magazyny z funkcjami składu celnego o kubaturze 7 tys. m sześc. Przebudowane mają zostać nabrzeża o długości ok. 600 metrów, powstaną też place postojowe (w tym plac check-in dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz system do obsługi naczep intermodalnych) i parkingi o łącznej wielkości 65 tys. m kw.

W ramach inwestycji powstanie też połączenie kolejowe między nabrzeżami. Inwestycja będzie się również wiązała z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Węzła Ofiar Grudnia 70. Powstaną nowe drogi, a istniejące zostaną wydłużone i rozbudowane o dodatkowe pasy ruchu zwiększające przepustowość.

Z myślą o obsłudze pasażerów na terenie terminalna powstanie tzw. galeria pasażerska z ruchomym łącznikiem, który ma zapewnić sprawne przemieszczanie się pomiędzy promem a galerią.

Wykonane prace umożliwią promom zawijającym do terminala łatwiejsze manewrowanie. Inwestycja sprawi, że można będzie w krótszym czasie obsłużyć większą liczbę jednostek. Port będzie też w stanie przyjąć jednostki o większym tonażu i wielkości. Obecny terminal obsługuje promy o długości do ok. 175 m, a nowy będzie w stanie przyjąć promy pasażerskie o długości do ok. 240 m.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 235 mln zł, z czego ok. 117 mln zł pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej.

SzSz(PAP)