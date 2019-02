Transfer danych przekroczy możliwości infrastruktury

Polskie gospodarstwa domowe zajmują ostatnie miejsce w UE w dostępie do internetu szerokopasmowego – wynika z raportu Fundacji Republikańskiej opracowanego na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji „Kierunki rozwoju sieci stacji bazowych”.

Z raportu wynika, że „tzw. cyfrowi Polacy to ok. 20 mln osób posiadających dostęp do internetu. Niespełna 90 proc. gospodarstw domowych znajduje się w zasięgu stacjonarnego internetu szerokopasmowego, co plasuje nas na ostatnim miejscu w UE”.

Autorzy raportu podkreślają, że transfer danych rośnie lawinowo i ocenia się, że już w 2020 r. przekroczy 22 proc. możliwości infrastruktury. Stąd zdaniem autorów opracowania wyzwaniem dla państwa polskiego jest dostosowanie infrastruktury, „także tej przystosowanej do obsługi urządzeń mobilnych”.

Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje wykluczenie znacznej liczby obywateli z możliwości korzystania z podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia. Opóźnienia w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej mogą powodować problemy z przesyłaniem danych, negatywnie wpływając na rozwój branż – czytamy w raporcie.

Z publikacji raportu wynika, że podstawowymi problemami w infrastrukturze jest nierównomierne pokrycie kraju infrastrukturą światłowodową (2,5 proc. w porównaniu do 45,2 proc. na Łotwie), dla wielu obszarów główną sieć telefonii komórkowej jest jedyne źródło dostępu do sieci. Ponadto zauważany jest lawinowy wzrost transferu danych, a co za tym idzie przeciążenie linii przesyłowych. Autorzy raportu wskazują także na niedostateczną obecność samorządu terytorialnego na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej.

Autorzy raportu podkreślają, że „rozwój sieci jest kołem zamachowym innowacji wzmacniających konkurencyjność gospodarki (Przemysł 4.0) i poziom życia obywateli”.