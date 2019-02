PKN Orlen w programie akceleracyjnym Space3ac

PKN Orlen przystąpił do programu akceleracyjnego Space3ac, w ramach którego poszukiwać będzie innowacyjnych rozwiązań z zakresu m.in. petrochemii, narzędzi wsparcia sprzedaży detalicznej oraz logistyki - podał koncern.

Realizacja projektu akceleracyjnego jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju ekosystemu innowacji zawartym w zaktualizowanej strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022.

W akceleratorze Space3ac PKN Orlen wystąpi w roli jednego z ośmiu odbiorców technologii i wspólnie z wybranymi startupami będzie wdrażał ich innowacyjne rozwiązania. Młode firmy technologiczne, które zostaną zakwalifikowane do programu mogą otrzymać łączne wsparcie finansowe w wysokości do 250 tys. zł na rozwój oraz dopracowanie oferowanego rozwiązania, a także możliwość realizacji pilotażowego wdrożenia we współpracy z PKN Orlen. Rekrutacja do akceleratora trwa do końca kwietnia br - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen włączając się w programy akceleracyjne mocno wspiera rozwój innowacji zewnętrznych. Otwarcie na współpracę ze startupami, wsparcie w testowaniu oraz wspólnym skalowaniu rozwiązań jest odpowiedzią na nadchodzące trendy i wyzwania rynkowe, ale przede wszystkim stanowić będzie źródło pomysłów, których realizacja przyczyni się do rozwoju nowych produktów, procesów oraz usług oferowanych przez koncern - powiedziała dyrektor biura innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk, cytowana w komunikacie.