Techland szykuje zmiany

Wrocławska firma Techland od wielu lat znana jest jako twórca ambitnych, zyskujących uznanie na świecie gier wideo, jednak przedsiębiorstwo prowadziło też działalność wydawniczą. Teraz planuje w tym segmencie pewne zmiany.

Techland planuje do końca roku zmiany, konkretnie - zamknięcie segmentu sprzedaży pudełkowych gier w Polsce. Chodzi o tytuły 3rd party, wydawane przez Techland w formie pudełkowej na terytorium Polski.

Paweł Marchewka, CEO firmy potwierdził te informacje w specjalnym oświadczeniu:

Po wielomiesięcznej analizie rynku rozpoczęliśmy proces wygaszania działalności polskiego wydawnictwa, który potrwa do końca roku 2019. Dotyczy to wyłącznie dystrybucji pudełkowych gier 3rd party na terytorium Polski. Od wielu lat lokalna dystrybucja pudełkowa nie stanowiła strategicznego obszaru działalności firmy, którym jest tworzenie najlepszych gier akcji AAA z otwartym światem.

Jak zaznaczył prezes zmiany nie mają wpływu na inne, globalne plany firmy. w tym produkcję gry „Dying Light 2”, tytułu bardzo oczekiwanego przez odbiorców na całym świecie:

Te zmiany nie mają żadnego wpływu na nasze globalne plany wydawnicze oraz proces produkcji dwóch gier AAA, w tym Dying Light 2. Nasza firma konsekwentnie rozwija się tworząc kolejne fantastyczne gry. Sprzedaż Dying Light nie tylko nie słabnie, ale w ostatnim roku była wyższa niż w poprzednim. Dying Light dociera do kolejnych grup graczy, którzy zadowoleni polecają go innym. To wszystko nas bardzo cieszy i utwierdza w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek. Motywuje także do pracy nad tym, aby Dying Light 2 był najlepszą grą jaką stworzyliśmy do tej pory.

W związku ze zmianami w firmie przyznano, iż 13 osób będzie musiało opuścić wydawnictwo, jednak Techland przyzna im pakiety finansowe znacznie wykraczające poza rynkowy standard i polskie prawo. Osoby te otrzymają też pełne wsparcie działu HR w znalezieniu nowego zatrudnienia. Jak podkreślają przedstawiciele firmy w rozmowie z wGospodarce.pl zmiany były długotrwałym procesem i nie były zaskoczeniem dla pracowników.

Swoją wdzięczność wobec pracowników wyraził też prezes Techlandu:

Dołożyłem osobistych starań, aby zadbać o interesy i zawodową przyszłość członków zespołu wydawnictwa polskiego, którzy kończą współpracę z Techlandem. Zaproponowane pakiety (również finansowe) znacznie wykraczają ponad standard rynkowy i obowiązujące prawo. Serdecznie dziękuję całemu zespołowi za lata wartościowej pracy.

Zmiany nie odbiją się na strukturach strukturach globalnych firmy - to wciąż Techland będzie wydawcą „Dying Light 2” i będzie nadal rozwijał sprzedaż cyfrową pierwszej części gry, wprowadzi też na rynek „God’s Trigger” - zmiany dotyczą jedynie wygaszenia pudełkowej dystrybucji gier 3rd party w Polsce i mają potrwać do końca roku. Jak informują nas przedstawiciele firmy operacje polskiego wydawnictwa od wielu lat nie stanowiły już strategicznego obszaru działalności Techlandu. Dodają, iż kondycja firmy jest bardzo dobra, czego dowodem może być m.in. realizacja wzrostów sprzedaży „Dying Light” rok do roku. Obecnie Techland pragnie skupić się na produkcji gier akcji z segmentu AAA z otwartym światem.

Techland zatrudnia obecnie ponad 400 osób, zaś w aktywnej rekrutacji ma ponad 50. Obecnie ciągle trwają prace nad grą „Dying Light 2”, będącej właśnie produkcją AAA z otwartym światem.

as/