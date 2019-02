13-tka emerytalna obejmie rencistów socjalnych

Zapowiadane w tzw. „nowej piątce PiS” trzynaste świadczenie przysługiwać będzie także rencistom socjalnym, czyli osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nie tylko emerytom, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zgodnie z zapowiedziami, „trzynastki” mają być wypłacane od maja.

Dodatkowe, trzynaste świadczenie, będzie dotyczyło także rencistów socjalnych - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.

Są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wyjaśnił resort. Od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1 100 zł.

Przypomnę, że renta socjalna od 2015 r. do 1 marca 2019 r. wzrosła o blisko 360 zł, procentowo wzrosła o 39 - zaznaczyła minister.

Zgodnie z zapowiedziami, trzynaste świadczenie ma być wypłacane od maja. Przepisy dotyczące tego rozwiązania powinny być przyjęte na początku kwietnia, dodała.

Rafalska poinformowała też, że obecnie trwają prace nad zapowiedzianymi rozwiązaniami. 5 marca z kolei rząd przedstawić ma „mapę drogową” dotyczącą wprowadzania deklarowanych podczas ubiegłotygodniowej konwencji projektów.

Wcześniej w tym tygodniu Rafalska poinformowała, że wypłata w tym roku świadczenia „13-stki dla emerytów” wyniesie ok. 8-9 mld zł. Podkreślała wówczas, że wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W jej przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup.

W ubiegłą sobotę, rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzenie programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, „13-tkę” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

Na podst. ISBnews