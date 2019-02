Firma Thales wraz z spółką Telbud zainstaluje system ILS na wojskowych lotniskach w Polsce. Dzięki radiowemu systemowi nawigacyjnemu ILS operacje na wojskowych lotniskach będą bezpieczniejsze i sprawniejsze.

Inwestor wojskowy (17. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku) wybrał połączoną ofertę firm Telbud i Thales. Stawia na sprawdzonych partnerów biznesowych – jakim jest firma Telbud ze Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia oznaczonych klauzulą NATO Secret i UE Secret oraz międzynarodowy koncern Thales, który jest odpowiedzialny m.in. za instalowanie systemów ILS dla amerykańskich Sił Powietrznych. Nowe systemy ILS (ang. Instrument Landing System) znajdą się na 10 wojskowych lotniskach (Łask, Poznań Krzesiny, Mińsk Mazowiecki, Dęblin, Gdynia Babie Doły, Cewice, Malbork, Świdwin, Mirosławiec i Powidz). Będą one wyposażone w radiową pomoc nawigacyjną, czyli w DME (ang. Distance Measuring Equipment). Dzięki najnowszym urządzeniom firmy Thales, operacje lotnicze na wspomnianych lotniskach będą bezpieczniejsze w warunkach ograniczonej widoczności. System umożliwi wojskowym samolotom precyzyjne lądowanie podczas złych warunków atmosferycznych. Polskie wojskowe lotniska dołączą do portów lotniczych, na których sojusznicze wojska NATO będą mogły wykonywać operacje lotnicze przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury dla potrzeb systemu nawigacyjnego ILS z DME wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją. Prace modernizacyjne wojskowych lotnisk mają trwać do 2022 roku. Ponadto umowa obejmuje również szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz napraw zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych i łączności. Thales przekaże niezbędną wiedzę do prowadzenia prac serwisowych.

Wybraliśmy firmę Thales jako dostawcę systemów w realizowanym przez nas kontrakcie, gdyż ma olbrzymie doświadczenie w tym zakresie. Dostarczyli kilkaset systemów ILS na świecie. Liczę, że będziemy nadal rozwijać tę współpracę w Polsce i poza granicami kraju – mówi, prezes TELBUD Tomasz Bujak. Thales jest idealnym partnerem dla portów lotniczych. Jest w stanie dostarczyć niezbędne urządzenia, dzięki którym można bezpiecznie startować i lądować w najtrudniejszym warunkach atmosferycznych. Mamy również możliwości technologiczne do zabezpieczenia mniejszych lub polowych lotnisk. W ofercie dysponujemy mobilnym systemem ILS, który nieraz sprawdził się podczas misji wojskowych – dodał Damian Wójcik, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Thales Polska.

Firma Thales zainstalowała już ponad 700 systemów ILS na lotniskach cywilnych i wojskowych. Niezawodność systemów sprawdziła się wielokrotnie, w tym podczas najtrudniejszych warunków pogodowych. System ILS firmy Thales są certyfikowane do operacji lotniczych we wszystkich kategoriach CAT I, II, III i są kompatybilne z innymi urządzeniami takimi jak: DME, TACAN, czy systemy zdalnego sterowania. Thales jest również odpowiedzialny za prawie 99% systemów ILS realizowanych dla amerykańskiego lotnictwa wojskowego – U =SAF (United States of Air Force).