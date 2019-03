W stolicy sporo chętnych na mieszkanie Plus w Kępicach

Mamy już 102 podania od zainteresowanych Mieszkaniem plus - powiedziała Marzena Piszko-Bojaryn z Urzędu Miasta w Kępicach. Wśród chętnych na 42 powstające lokale są m.in. mieszkańcy stolicy. Budowa w Kępicach (pomorskie) ma się zakończyć we września br.

Marzena Piszko-Bojaryn, kierownik referatu inwestycji i rozwoju strategicznego Urzędu Miasta w

Kępicach podkreśliła, że obecnie gmina ustala kryteria naboru do Mieszkań plus.

Nie ogłosiliśmy także oficjalnie naboru, ale już ludzie przynoszą do urzędu podania - przyznała.

Wśród podań większość złożona została przez mieszkańców miasta i gminy Kępice, jednak - jak podała Piszko-Bojaryn - 12 podań wpłynęło spoza gminy, w tym m.in. z Warszawy.

65 chętnych zadeklarowało, że zamierza wprowadzić się do kępickiego Mieszkania plus razem z dziećmi - wskazała.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz w Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni i Wałbrzychu, gdzie nabór na mieszkania już się zakończył. Wnioski są weryfikowane.

Od stycznia 2019 roku, najemcom przysługują również dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. O dopłaty mogą starać się zarówno wynajmujący oraz takie osoby, które zdecydują się stopniowo dochodzić do własności lokalu. Najemcy mogą korzystać z dopłat do czynszów nawet przez 15 lat.

Pierwszą gminą, która przystąpiła do programu Mieszkanie na Start jest Biała Podlaska, gdzie o uzyskanie wsparcia zawnioskowało już 60 osób. Pierwsze dopłaty będą obowiązywały już od kwietnia.

Na podst. PAP