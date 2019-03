Orange i Ericsson testują 5G

Orange przeprowadził wspólnie z Ericsson testy 5G w Zakopanem. Firmy wykorzystały prototypowe urządzenia i nowe częstotliwości.

Orange Polska przeprowadził w lutym tego roku kolejne testy najnowszej technologii 5G. Uruchomiono pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie urządzenia zgodne ze standardem 3GPP, pracujące na najwyższych planowanych obecnie dla tej sieci częstotliwościach. Operator planuje w tym roku dalsze testy.

Orange Polska, bazując na urządzeniach dostarczonych przez Ericsson, po raz pierwszy w Polsce przetestował sieć 5G na częstotliwości 26-28 GHz udostępnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Stację bazową podłączono do sieci Orange Polska, co pozwoliło np. oglądać filmy poprzez aplikację Orange TV Go.

Sprzęt serii Ericsson Radio System wyprodukowany od 2015 roku został zaprojektowany, aby spełniać wymogi technologii 5G. Transmisja danych zgodna ze standardem nowej generacji 5G może zostać uruchomiona poprzez zdalną aktualizację oprogramowania. Na całym świecie zainstalowanych zostało ponad trzy miliony stacji bazowych firmy Ericsson, które mogą być wykorzystane do uruchomienia technologii 5G.

Przygotowując się do wdrożenia 5G pracujemy z różnymi dostawcami, dzięki czemu będziemy mogli wybrać rozwiązanie optymalne z punktu widzenia naszej sieci i potrzeb klientów – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. Sprawne i efektywne wdrożenie sieci mobilnej kolejnej generacji przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Dlatego tak ważne są odpowiednie przygotowania: jasne reguły gry, porządkowanie spraw takich jak częstotliwości, normy elektromagnetyczne, czy proces inwestycyjny. Jesteśmy otwarci na dialog, zmierzający do uporządkowania tych kwestii – dodał. Wspólne testy Orange Polska i Ericsson torują drogę komercyjnym wdrożeniom technologii 5G. Przeprowadzone wdrożenie było wyjątkową okazją do przetestowania wydajności 5G w wysokim paśmie częstotliwości w warunkach miejskich i jej praktycznych zastosowań. Nowa technologia umożliwi operatorom telekomunikacyjnym świadczenie usług we współpracy z przemysłem, samorządami i uczelniami. Doskonałym przykładem innowacyjnej usługi jest testowany wspólnie FWA (Fixed Wirelss Access) wykorzystujący 5G –powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. Zakopane jako miasto turystyczne goszczące licznych turystów z Polski i zagranicy musi wciąż rozwijać infrastrukturę i wprowadzać nowe technologie, by móc sprostać wielu wyzwaniom. Cieszę się więc bardzo, że firma Orange Polska dobrze to rozumie, inwestując w naszym mieście w ultraszybki internet światłowodowy i rozwój sieci komórkowej. Liczymy także, że prowadzone obecnie testy technologii 5G przyniosą nam kolejne korzyści – powiedział Leszek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane.

Wykorzystana w Zakopanem stacja bazowa jest zgodna z najnowszą, opublikowaną w drugiej połowie 2018 r. fazą standardu 5G – Release 15, stworzoną przez międzynarodową organizację 3GPP. Działa w tzw. trybie „Non Stand Alone”, co oznacza, że do przyłączenia się do sieci wykorzystuje sieć 4G LTE, ale transfer danych przebiega po sieci 5G. To rozwiązanie pozwala na współpracę dwóch generacji sieci mobilnej i zarazem najbardziej efektywne połączenie dla przyszłych klientów.

Orange jako pierwszy w Polsce rozpoczął poza laboratorium testy sieci 5G w paśmie 3,5 GHz, zarówno na urządzeniach testowych jak i komercyjnych. Kontynuacją testów sieci 5G są testy w paśmie 26-28GHz. Ich celem jest przygotowanie operatora do komercyjnego wdrożenia sieci 5G. Kolejna generacja technologii mobilnej wymaga dalszych prac, które pozwolą zintegrować wszystkie elementy sieci. Program 5G ogłoszony przez Orange w marcu 2018 roku pozostaje w synergii z rozbudową sieci światłowodowej.