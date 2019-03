Orlen i KOWR będą napędzać polskie rolnictwo

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce (Podkarpackie), spółki z Grupy Orlen zainaugurowały współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Patronat nad projektem „Razem napędzamy polskie rolnictwo” objął minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - podał koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że współpraca będzie dotyczyła produktów spółek: Orlen Paliwa - oferującej sprzedaż paliw płynnych i LPG, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” - sól paszową, tabletki solne do uzdatniania wody, Orlen Oil - oleje i środki smarne.

Według płockiego koncernu, współpraca obejmie również karty flotowe PKN Orlen, usługi Orlen Ochrona oraz nawozy azotowe z oferty Anwil, także spółki z Grupy Orlen.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja o znaczeniu strategicznym dla rozwoju tej sfery gospodarki. Orlen to strategiczny koncern polskiej gospodarki. Z satysfakcją odnoszę się do nawiązania ścisłej współpracy tych dwóch podmiotów - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi, cytowany w piątkowym komunikacie PKN Orlen.