Polacy doceniają służby mundurowe

Polacy czują się bezpiecznie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i służbie funkcjonariuszy polskiej Policji i innych służb mundurowych - podkreślił w sobotę szef MSWiA Joachim Brudziński podczas spotkania z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Żabnie k. Tarnowa.

Szef MSWiA przypomniał, że w tym roku obchodzone jest stulecie powstania polskiej Policji. Dodał, że „dzięki programowi modernizacji służb mundurowych, ale również dzięki determinacji i woli rządu” premiera Mateusza Morawieckiego komisariaty i posterunki powstają bliżej obywateli.

Minister dziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę. „Każdy z was, panie i panowie funkcjonariusze, decydując się włożyć na swoje ramiona policyjny mundur, podejmowaliście decyzję trudną, decyzję, za którą niejednokrotnie idzie wasze poświęcenie, niejednokrotnie poświęcenie własnego zdrowia, a w tych najdramatyczniejszych wypadkach również własnego życia” - powiedział.

Podkreślił, że społeczeństwo obdarza policjantów dużym zaufaniem. „Polacy dzisiaj w RP czują się bezpiecznie, dzięki przede wszystkim waszemu zaangażowaniu, waszej służbie” - powiedział. Dodał, że doceniana jest praca także innych służb mundurowych, m.in. strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Dodał, że ten wysoki poziom zaufania to efekt poświęcenia policjantów, wychodzenia do ludzi i tego, że każdy z Polaków ma poczucie, że zawsze może liczyć na wsparcie.

Brudziński zapewnił, że rząd dba o to, by funkcjonariusze pracowali w godnych warunkach. „W sposób oczywisty jako minister spraw wewnętrznych i administracji czuję się odpowiedzialny za to, żeby wasze rodziny, wasi najbliżsi mieli również to poczucie bezpieczeństwa w tym wymiarze finansowym, ekonomicznym” - powiedział. Dodał, że uposażenia policjantów „konsekwentnie idą w górę”.

Szef MSWiA mówił, że dzięki determinacji rządu przywracane są posterunki w miejscach, gdzie przed laty zostały zamknięte. Przypomniał, że kilka dni temu w Dubeninkach - gminie graniczącej z Obwodem Kaliningradzkim - otwarty został setny odtworzony posterunek policji, bo chodzi o to, żeby komisariaty i posterunki „były jak najbliżej obywateli”. Brudziński podkreślił, że bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców małych miejscowości „ma taką samą wartość” jak bezpieczeństwo mieszkańców dużych, bogatych i rozwiniętych metropolii. „Wszyscy Polacy mają takie samo prawo do poczucia bezpieczeństwa” - powiedział Brudziński.

Minister uczestniczył w otwarciu nowej siedziby komisariatu policji w Żabnie, gdzie zatrudnionych jest 22 policjantów i jeden pracownik cywilny. Obejmuje on swoim działaniem teren trzech gmin i ok. 33 tys. mieszkańców. Funkcjonariusze będą pracowali i przyjmowali mieszkańców w budynku przekazanym przez samorząd i wyremontowanym nakładem ponad 1,5 mln zł.

„Jeszcze do niedawna policjanci z Żabna pracowali w obiekcie, który w żaden sposób nie przystawał do warunków, w jakich powinni pracować w XXI wieku” - mówił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Krzysztof Pobuta.

Jak podkreślił nowa lokalizacja komisariatu to budynek, w którym nie tylko poprawiły się w sposób znaczący warunki służby funkcjonariuszy, ale też warunki przyjmowania interesantów. „Dla nas to bardzo ważne, aby instytucje państwowe - a policja jest instytucją administracji państwowej, urzędowały w obiektach, w takich jak powinny funkcjonować, bo to jest oznaka siły i sprawności działania państwa” - mówił komendant.

Pobuta powiedział, że w Małopolsce w ramach Programu Modernizacji Policji prowadzone są obecnie cztery inwestycje: budowane są trzy komisariaty i jedna komenda powiatowa policji, a w 2019 r. zaczęte zostano kolejne cztery inwestycje. W całym województwie na infrastrukturę w ramach tego programu wydanych zostanie ponad 200 mln zł.

„Staramy się, aby tak jak w Żabnie, w komisariatach policji nie było wakatów. Ponieważ nawet najładniejsze siedziby, jeśli nie będzie w nich policjantów, nie będą spełnić swojej roli” - powiedział nadinspektor Pobuta. Poinformował, że w 2018 r. do małopolskiej policji przyjęto 500 osób, a w przyszłym tygodniu przyjętych zostanie kolejnych 300. „Mamy ambitny plan, aby na stulecie policji w lipcu obsadzić wszystkie etaty” - podkreślił Pobuta.

I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak poinformował, że na Program Modernizacji Policji przeznaczono ponad 6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł wydany zostanie w 2019 r. „Planujemy w tym roku zakończyć 91 zadań inwestycyjnych, oddać 91 nowych obiektów policyjnych. Dla porównania w roku poprzednim było ich 39” - mówił.

Jak mówił Augustyniak do końca marca policja odbierze 371 nowych radiowozów, z czego 150 to furgony patrolowe, a później kupionych zostanie jeszcze 100 takich furgonów. W sumie na transport policja wyda w tym roku ponad 203 mln zł.

„Jestem przekonany, że na zakończenie 2019 r. - roku stulecia polskiej policji - będziemy mogli z podniesionym czołem powiedzieć, że to był dobry rok zakończony także wzmocnieniem pod względem bazy i sprzętu” - podkreślił.

