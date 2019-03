Konrad Szymański zostanie komisarzem UE?

Będę komentował takie decyzje wtedy, kiedy będą już podjęte - powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański, pytany, czy byłby zainteresowany objęciem funkcji komisarza UE. Podkreślił, że do tego czasu nie chce wchodzić w „publiczne dyskusje personalne”.

W radiowej Trójce prowadząca rozmowę stwierdziła, że według nieoficjalnych informacji Szymański jest na „krótkiej liście kandydatów na nowego komisarza Komisji Europejskiej”. Szymański pytany, czy jest tym zainteresowany, odparł, że będzie wchodził w „publiczne dyskusje personalne” wtedy, kiedy rząd podejmie w tej sprawie decyzję. „Bo wtedy będę miał tytuł do tego, żeby je komentować” - dodał wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy w takim razie nie powiedział w tej sprawie ani „tak”, ani „nie”, Szymański odpowiedział: „Ja będę komentował takie decyzje wtedy, kiedy będą one podjęte, a nie przed ich podjęciem”.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja.

Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące „jedynek” i „dwójek” na listach w wyborach do PE. W piątek po posiedzeniu komitetu politycznego PiS rzeczniczka partii Beata Mazurek oświadczyła, że pełne listy kandydatów w wyborach do PE zostaną przedstawione, gdy ich kształt będzie ostateczny.

„Wszystko zależy od tego, kiedy zostaną zakończone rozmowy z potencjalnymi kandydatami, kiedy uzyskamy od nich odpowiedź. Dajemy im jeszcze czas, żeby osoby, które się wahają co do tego, czy kandydować, czy nie, mogły podjąć decyzję na tak albo na nie” - mówiła Mazurek. „Wtedy, kiedy będziemy gotowi do prezentowania tych list, z całą pewnością państwu te listy zaprezentujemy” - dodała rzeczniczka PiS.

PAP/ as/