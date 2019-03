Wysokie kary za klapki w górach

Kara do 2500 euro grozi turystom, którzy niewłaściwie ubrani, przede wszystkim w nieodpowiednich butach, wybiorą się na trasy spacerowe w parku narodowym Cinque Terre we włoskiej Ligurii. To reakcja na plagę wypadków, którym ulegają urlopowicze w klapkach.

Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu turystycznego w kwietniu dyrekcja parku narodowego w krainie na Riwierze liguryjskiej, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, postanowiła zabronić wstępu na tamtejsze słynne ścieżki, strome i urwiste, turystom nieprzygotowanym na trudy takiego spaceru.

Na ścieżkach wśród drzew oliwnych i malowniczych widoków między miejscowościami Vernazza i Monterosso można spotkać wiele osób, przede wszystkim coraz więcej pasażerów statków wycieczkowych w klapkach i pantofelkach, ślizgających się na kamiennych schodach i skałach. Często ulegają kontuzjom i konieczne bywa wysłanie do nich pomocy, niekiedy nawet śmigłowcem, by zabrać ich z trasy. Koszty takich operacji są wysokie.

„Ludzie przybywają przekonani o tym, że są nad morzem. Faktycznie morze jest, ale ścieżki są jak w górach, czasem nawet trudniejsze. Dlatego żadnych klapek plażowych czy balerinek, prosimy o to w trosce o bezpieczeństwo turystów” - powiedział dyrektor parku narodowego Patrizio Scarpellini, cytowany przez dziennik „La Repubblica”.

Początkowo wraz z wejściem w życie zakazu wstępu dla osób bez odpowiedniego obuwia obowiązywać będzie faza tolerancji, bez wymierzania kar, a tylko z pouczaniem. Każdy turysta kupujący kartę wstępu będzie musiał zapewnić, że zapoznał się z regulaminem parku.

Później wymierzane będą grzywny w wysokości od 50 do 2500 euro.

PAP/ as/