Emerytury Plus szybko trafią do Sejmu

W pierwszej kolejności do Sejmu trafią projekty dot. rozwoju komunikacji oraz Emerytury Plus; w kwietniu, maju będziemy gotowi dystrybuować środki do poszczególnych powiatów na odbudowę linii autobusowych - oświadczył dziś premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany w radiowej Jedynce, czy zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku. „Tak, tego lata jeszcze chcemy wdrożyć te nowe rozwiązania” - oświadczył Morawiecki.

„Tym ruchem chcemy zachęcić młodych ludzi do pozostania tutaj, w Polsce, do łatwiejszego poszukiwania pracy, nabrania doświadczenia. Łatwiej potem podjąć decyzję o wyjściu za mąż, ożenieniu się i o potomstwie” - mówił Morawiecki. Premier dodał, że obecnie mamy najniższy poziom bezrobocia w ostatnich 30 latach.

Morawiecki był również pytany, kiedy realizowany będzie kolejny punkt tzw. nowej piątki PiS dotyczący przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

„Ten problem chcemy zaadresować bardzo szybko. To będzie pierwsza legislacja, która wraz z ustawą o Emeryturze Plus trafi do Sejmu. Już w kwietniu, w maju my będziemy gotowi po stronie budżetu państwa, żeby dystrybuować środki do poszczególnych powiatów. Tych, które będą w stanie logistycznie, operacyjnie obsłużyć odbudowę tych linii - nazwijmy je umownie PKS-owymi, bo nie chodzi o to, żeby dawny PKS wszędzie jeździł, bo to mogą być prywatne firmy przewozowe” - podkreślił premier.

PAP/ as/