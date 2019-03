Komisja VAT: Dziś zeznaje Rapacki

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła we wtorek przesłuchanie Adama Rapackiego, b. wiceszefa MSWiA w rządzie Donalda Tuska.

Adam Rapacki w latach 2000-2003 był zastępcą komendanta głównego policji, nadzorującym Centralne Biuro Śledcze. W pierwszym rządzie Donalda Tuska, w latach 2007-11, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i BOR.

W drugim rządzie Tuska, w 2011 roku, został powołany na to samo stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, kierowanym przez Jacka Cichockiego, ale szybko podał się do dymisji w nie do końca jasnych okolicznościach.

Jeszcze we wtorek komisja ma przesłuchać Piotra Niemczyka - byłego pracownika służb specjalnych. Niemczyk był działaczem opozycji w okresie PRL-u. Po 1990 roku pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie był szefem Biura Analiz i Informacji oraz wicedyrektorem Zarządu Wywiadu. Od połowy lat 90. poza UOP, pracował jako ekspert ds. bezpieczeństwa, w mediach bywał też przedstawiany jako lobbysta. W 2007 roku objął funkcję doradcy Komisji ds. Służb Specjalnych (z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej), w 2008 roku wszedł w skład rady konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

