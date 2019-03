Ambitne cele Chin

Chiński rząd ustalił cel wzrostu gospodarczego na 2019 rok na poziomie 6-6,5 proc. PKB - ogłosił we wtorek premier Li Keqiang, otwierając doroczną sesję parlamentu w Pekinie. Zapowiedział również cięcia podatkowe i zwiększone inwestycje w infrastrukturę.

W 2018 roku chińska gospodarka wzrosła o 6,6 proc., co było najniższym tempem wzrostu odnotowanym od 28 lat. Według komentatorów ustalenie celu wzrostu jako przedziału, a nie konkretnej liczby, daje władzom pole manewru w obliczu spowolnienia popytu wewnętrznego i zagrożeń związanych z wojną handlową pomiędzy Chinami a USA.

„Niższy cel oznacza, że rząd zdał sobie sprawę z ryzyka najprawdopodobniej płynącego z napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi oraz z sektorami małych i średnich przedsiębiorstw” - powiedział ekonomista z firmy ANZ Research Raymond Yeung, cytowany przez agencję Reutera.

By wspomóc gospodarkę, Pekin będzie „bardziej intensywnie” prowadził aktywną politykę fiskalną, co zakłada cięcia podatków i opłat dla firm, szacowane łącznie nawet na 2 bln juanów (ok. 298 mld dolarów) - powiedział premier Li. Jak zauważa Reuters, jest to kwota większa niż 1,3 bln juanów cięć podatkowych z roku 2018.

Li zapowiedział m.in. obniżkę podatku VAT w sektorze wytwórczym z 16 do 13 proc. oraz w sektorach transportowym i budowlanym z 10 do 9 proc.

By zwiększyć wydatki rządowe przy jednoczesnym obniżeniu podatków, Pekin podniósł cel deficytu budżetowego na 2019 rok do 2,8 proc. PKB - ogłosiło we wtorek chińskie ministerstwo finansów. W ubiegłym roku wynosił on 2,6 proc.

Wydatki Chin na obronność w 2019 roku wzrosną o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosą równowartość ok. 177,5 mld dolarów - wynika z raportu budżetowego ogłoszonego na otwarcie sesji parlamentu. Jest to niewielkie spowolnienie, gdyż w 2018 roku wzrost wydatków wojskowych wynosił 8,1 proc., natomiast w 2017 roku - 7 proc.

Zdaniem części ekspertów liczby te są prawdopodobnie zaniżone, a prawdziwe wydatki na wojsko są wyższe. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) - największa armia świata - przechodzi obecnie zakrojoną na szeroką skalę modernizację, by - jak zapowiadał prezydent ChRL Xi Jinping - do połowy wieku stać się „armią światowej klasy”.

PAP/ as/