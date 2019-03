Emilewicz: Jest porozumienie MPiT i Roche

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało porozumienie dotyczące współpracy z Roche.

To jeden z największych producentów farmaceutycznych na świecie i jednocześnie jedna z najbardziej innowacyjnych firm obecnych na polskim rynku. Zajmuje się nie tylko sprzedażą leków, ale również inwestuje w naszym kraju. Resort liczy na dalsze przedsięwzięcia. Program Rozwoju Biotechnologii jest jednym z głównych elementów wpisanych do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polska ma do zaoferowania wysokiej klasy naukowców, specjalistów oraz managerów. Widzą to najwięksi globalni inwestorzy, którzy szukają optymalnych warunków do prowadzenia swojej działalności oraz dalszego rozwoju.

– Dwa lata temu otwarto wspólny projekt badań klinicznych między Roche i Instytutem Onkologii. W tym roku przewidywane są kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne do realizacji w Polsce – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Dzięki Roche w naszym kraju powstanie globalne centrum zamówień publicznych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma nadzieję na to, że ostatnia umowa o strategicznej współpracy w dziedzinie nowych technologii jest nie tylko podsumowaniem wcześniejszych inwestycji z ostatnich lat, ale także obietnicą kolejnych. Współpraca z Roche pozwoli realizować tzw. Plan Morawieckiego w pełnym wymiarze. Podpisane porozumienie zaowocuje nie tylko setkami nowych miejsc pracy, ale także transferem wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji menedżerskich – które są świetnym stymulatorem dla rozwoju technologicznego w Polsce – podsumowała Emilewicz.

eNewsroom.pl/ as/