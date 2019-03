Utrzymuje się rosnący trend sprzedaży samochodów

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła w lutym 2019 roku o 4,43 proc. r/r i wyniosła 48 945 sztuk - podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z lutego jest o 4,66 proc. niższy w ujęciu m/m.

W drugim miesiącu 2019 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku, a spadek wobec poprzedniego miesiąca. Ten ostatni jest po części spowodowany faktem, że luty jest najkrótszym miesiącem roku. Należy także zwrócić uwagę na wysoki poziom reeksportu, który powoduje, że rzeczywista liczba rejestracji samochodów na rynku krajowym jest de facto niższa - czytamy w komunikacie.

Jak podano, utrzymujący się trend rosnącej sprzedaży samochodów w 2019 roku (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, zasługa dużej aktywności ze strony klienta instytucjonalnego, a także tradycyjnej o tej porze roku wyprzedaży samochodów z poprzedniego rocznika.

Od dłuższego czasu to właśnie firmy stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów. Co prawda, w lutym br. kupiły one o 2,59 proc. mniej samochodów osobowych niż w styczniu, ale wyniki skumulowane po dwóch miesiącach 2019 roku wskazują, że zakupy firmowe wzrosły r/r o 2,72 proc.. Nabywcy indywidualni nadal stanowią wyraźną mniejszość wśród klientów salonów samochodowych. Głównym źródłem, w którym ta grupa zaopatrywała się w auta, pozostaje rynek pojazdów używanych, przy dużym udziale importu takich aut - czytamy dalej.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w lutym 2019 roku zarejestrowano w Polsce 48 945 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 4,43 proc. (+2 075 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 4,66 proc. (-2 390 szt.) mniej niż w styczniu 2019 roku. Dane skumulowane (100 280 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2018 roku o 2,42 proc. (2 371 szt.).

Siedem marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Najwyższy wzrost zanotowała Dacia - o 43,09 proc..

Około 11,85 proc. aut (5 800 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w lutym 2019 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca - czytamy.

Poziom reeksportu w porównaniu do lutego 2018 wzrósł o 21,7 proc.. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w lutym 2019r. wchłonął nieco ponad 43,1 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wskazują, że w lutym 2019 r. zarejestrowano w Polsce 43 755 samochodów osobowych, o 3,84 proc. (+1 618 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 4,73 proc. (-2 174 szt.) mniej niż w styczniu 2019 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. Dotychczas w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 89 684 samochody osobowe, o 1,66 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+1 463 szt.) - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska znalazła się na koniec stycznia 2019 roku na 8. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane), podano także.

Niestety, nawet bez uwzględnienia reeksportu relatywnie wysoka pozycja na liście rankingowej wciąż nie daje powodu do zadowolenia. Cieniem na rezultatach kładzie się bowiem pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 1,2 szt. plasuje Polskę dopiero na 23. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in. Estonia (1,6 zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (1,9 szt. na 1 000 mieszkańców), Słowacja (z wynikiem 1,3 szt. na 1 000 mieszkańców) oraz Słowenia (3,3 szt. na 1 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów Unii Europejskiej wyniósł w styczniu 2019 roku (ostatnie dostępne dane) 2,5 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców - wskazano.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w lutym ok. 5 800 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju, to około 38 tys. szt. Udział zaobserwowanego reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 13,25 proc., ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W lutym 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 35,93 proc.. Udział firm osiągnął poziom 64,07 proc.. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 28 030 aut. Udział klientów firmowych w 2019 roku wyniósł dotychczas 63,34 proc.. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie ‘osób fizycznych’. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi - czytamy w materiale.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż, jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 5 800 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej sześć marek (Skoda, Toyota, Ford, Peugeot, Audi oraz Mazda) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki dwóch marek wzrosły o więcej niż 20 proc., w tym najwięcej marki BMW, o 61,98 proc.. Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec stycznia 2019 roku.

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w lutym 2019 roku zarejestrowano w Polsce 5 190 samochodów dostawczych, o 9,66 proc. (+457 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,00 proc. (-216 szt.) mniej niż w styczniu 2019 roku. Dotychczas w 2019 roku zarejestrowano w Polsce 10 596 samochodów dostawczych, o 9,37 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na podst. ISBnews