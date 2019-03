Minister środowiska powołał nowego łowczego kraju

Minister środowiska Henryk Kowalczyk powołał we wtorek Alberta Pawła Kołodziejskiego na nowego przewodniczącego zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Łowczego Krajowego - poinformował resort. Jego poprzednik, Piotr Jenoch zrezygnował z pełnienia tych funkcji 23 stycznia.

Jak dodano, Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „TROP Płock”.

Interesuje się strzelectwem (posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego) oraz kynologią łowiecką. Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie, za jeden z głównych celów swojej działalności społecznej w strukturach PZŁ Kołodziejski stawia poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie.

Kołodziejski, zwracając się do członków PZŁ zapewnił, że „transparentność w działaniu Polskiego Związku Łowieckiego, transparentność finansowa, jakościowa będzie przyświecać pracy nowemu Łowczemu Krajowemu”.

Transparentność naszego Związku stawiam jako priorytet mojego działania. Związek, który do tej pory znaliście, hermetyczny i zamknięty, niesłuchający swoich członków, w dniu dzisiejszym przechodzi do historii - powiedział nowy Łowczy Krajowy, cytowany w komunikacie skierowanym do myśliwych na stronie internetowej PZŁ.