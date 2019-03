Dzikie zwierzęta niszczą twój dom? Zobacz jak się zabezpieczyć!

Dziki podchodzące pod domostwa ludzi już dawno przestały dziwić nawet mieszkańców niektórych dzielnic Warszawy. W mniejszych - położonych niedaleko lasów – miastach są niemal codziennością. W poszukiwaniu jedzenia zbliżają się do ludzi. Często ta bliskość może być niebezpieczna. Po pierwsze dla nas, po drugie dla naszych domów.

Dzikie zwierzęta po prostu niszczą nasz dobytek. Mogą to być uszkodzenia płotu posesji lub altan śmietnikowych, lamp ogrodowych czy też oczek wodnych,. Nie mniejszym problemem są kuny, które lubią domowe strychy. Ich obecność wiąże się niestety z uszkodzeniami podbitek czy ociepleń dachów. Kłopot mogą przynieść takie ptaki i gryzonie, które niszczą elewację naszych domów. Znane są też przypadki ptaków, które w locie wybiły szybę, zaś gryzonie – np. szczury - mogą uszkodzić nie tylko elewację, ale też instalację wodną. – Od tych, i innych wypadków związanych ze zwierzętami można, a nawet należy się ubezpieczyć. Wybierając polisę w LINK4 naprawdę warto zdecydować się na wariant all risk, to znaczy od wszelkich zdarzeń losowych za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Wówczas pokryjemy koszty naprawy szkód spowodowanych przez zwierzęta. – wyjaśnia Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy LINK4.

- Weźmiemy też odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta domowe, pod warunkiem, że zwierzę nie należy do nas lub naszych domowników. Jeśli szkodę w naszym domu wyrządzi pies sąsiadów, wypłacimy odszkodowanie. – mówi rzecznik LINK4, a po szczegóły odsyła do ogólnych warunków ubezpieczenia dostępnych na stronie www.link4.pl, albo do konsultantów LINK4 dyżurujących pod numerem 22 444 44 44. Tam też można kupić polisę, a jeśli ktoś woli zrobić to osobiście, może odwiedzić współpracującego z firmą agenta, który także wytłumaczy szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Cena spokoju nie jest wygórowana. Polisę mieszkaniową chroniącą nie tylko mury czy szyby, ale też tzw. mienie ruchome to znaczy sprzęt RTV, AGD, a nawet ubrania, biżuterię czy nawet gotówkę , a także ubezpieczenie w przypadku kradzieży z włamaniem można mieć już nawet za 301 * za cały rok. Jej ostateczny koszt zależy od wielu parametrów tj. wielkość czy usytuowanie nieruchomości.

*

Składka 301 zł została wyliczona:

Dla domu jednorodzinnego murowanego własnościowego o powierzchni 100 m kw., rok budowy 2006, położone w Kaliszu, brak szkód w ciągu trzech ostatnich lat.