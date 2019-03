Te papierosy już nie trafią na rynek

W okolicach Rzgowa zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono m.in. 1,5 tony tytoniu bez akcyzy i 360 tys. sztuk gotowych papierosów. Skarb Państwa mógł stracić nawet 20 mln zł - poinformowała Agnieszka Pawlak z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Zatrzymano sześć osób podejrzanych o prowadzenie nielegalnego procederu. Grozi im do pięciu lat więzienia i wysokie grzywny.

Akcję przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej.

Jak wyjaśniła Pawlak, na podstawie posiadanych informacji służby wkroczyły na teren kilku posesji w rejonie Rzgowa. „Na jednej z nich ujawniono w pełni wyposażoną nielegalną fabrykę papierosów. Na miejscu zdarzenia zastano dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Na widok kontrolujących sprawcy podjęli nieudaną próbę ucieczki i zostali zatrzymani po krótkim pościgu. Dwóch kolejnych mężczyzn, związanych z nielegalnym procederem, zatrzymano w wyniku dalszych czynności” - poinformowała.

Na miejscu zabezpieczono urządzenia do produkcji papierosów, blisko 1,5 tony tytoniu bez akcyzy i 360 tys. sztuk gotowych papierosów. W opinii funkcjonariuszy dzienna produkcja zlikwidowanej fabryki mogła sięgać nawet 400 tys. sztuk papierosów, a biorąc pod uwagę, że fabryka działała od dłuższego czasu, straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć blisko 20 mln zł.

Jak dodaje rzecznik CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, podczas przeszukania następnych posesji wykryto i zlikwidowano linię technologiczną do produkcji melasy, czyli tytoniu do fajek wodnych, kolejnej maszyny do cięcia liści tytoniu i wiele innych dowodów przestępczego procederu.

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach usłyszały zarzuty m.in. produkcji i przechowywania wyrobów tytoniowych bez akcyzy oraz uszczuplenie należności podatkowych. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie po 20 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi.

PAP/ as/