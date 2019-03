Jak dokarmiać mózg? co otyłość ma wspólnego z mózgiem? Na te i inne pytania odpowiedzą w czasie licznych wykładów eksperci Tygodnia Mózgu 2019. Wydarzenia popularyzujące wiedzę o mózgu odbędą się od 11 do 16 marca, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku.

W Warszawie Tydzień Mózgu tradycyjnie organizuje Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego oraz gospodarz Dnia Mózgu - Uniwersytet SWPS. Dzięki bezpośredniej transmisji na kanale YouTube wykładów będzie można wysłuchać z dowolnego miejsca na świecie.

Od poniedziałku 11 marca do piątku 15 marca o godz. 17.00 planowane są spotkania z naukowcami. Z kolei całodniowe warsztaty odbędą się w sobotę 16 marca. W ramach spotkań badacze proponują „Podróż do wnętrza mózgu”, pokaz na żywo obrazowania EEG i BCI. Opowiedzą niesamowitą historię „HM” - najsłynniejszego pacjenta świata, który po operacji neurochirurgicznej stracił pamięć i zdolność zapamiętywania. Jego udział w badaniach, trwający kilkadziesiąt lat, przyczynił się do rozwoju wiedzy o mózgu. Słuchacze spotkań poznają też przypadek Christophera Reeve’a i obecne możliwości medycyny przy uszkodzeniach rdzenia kręgowego.

Szczegóły dotyczące terminów wykładów znajdują się na profilu facebookowym Instytutu Nenckiego: [

Sobota 16 marca to Dzień Mózgu na Uniwersytecie SWPS. Zaproszeni przez uczelnię eksperci odpowiedzą m.in. na pytania o to, czy zaskarbiająca sobie coraz liczniejsze grono sympatyków praktyka uważności, mindfulness, faktycznie wpływa na mózg i poprawia zdrowie. Będzie też mowa o empatii, a także o ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w miłosnym uniesieniu.

Goście wezmą udział w pokazach interaktywnych, dzieci - w zabawach i warsztatach. Program wydarzenia zamieszczono na stronie internetowej SWPS: https://www.swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/102-warszawa/19019-dzien-mozgu-2019

Toruński „Tydzień Mózgu” ruszy w sobotę 11 marca również w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W ramach spotkań naukowcy spróbują przewidzieć przyszłość ludzkości - a jednocześnie ostrzec słuchaczy przed oszustwami wróżbitów. Wyjaśnią, jak unikać błędów poznawczych i bronić się przed neurobzdurami i pseudonauką.

Studenci kognitywistyki i psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowali 18 stanowisk, na których będzie można wziąć udział w szeregu aktywności dotyczących mózgu. Będzie też można m.in. zagrać w gry VR, w trakcie których odczuwalny będzie strach - albo dopasować rozmiar mózgu do gabarytów zwierzęcia. Badacze rozwieją niektóre mity związane z produkcjami filmowymi, które przedstawiają zaburzenia psychiczne w sposób niezgodny z ich rzeczywistym przebiegiem.

Pozostałe wykłady otwarte naukowcy wygłoszą w aulach UMK. Będzie mowa m.in. o tym, dlaczego ukończenie maratonu jest jak poród, czyli o pamięci bólu.

Więcej o wydarzeniach Tygodnia Mózgu w Toruniu - na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: http://tydzienmozgu.umk.pl/Home

W Krakowie Tygodniowi Mózgu przyświeca hasło „Neurobiologia w służbie człowieka”. Tam również wykłady potrwają od 11 do 16 marca.

W ich trakcie będzie mowa o tym, jak działa mózg osób niesłyszących czy ludzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Omówiony zostanie wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu. Neurolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wytłumaczą, że nie ma dla nich chorób rzadkich, ponieważ takimi właśnie zajmują się na co dzień.

W niedzielę 17 marca wzdłuż nabrzeży Wisły (k. Wawelu) będzie pływał Statek Neurobiologiczny - inicjatywa Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Na pokładzie będzie można wysłuchać wykładu, zadać pytanie, wejść w polemikę, a wszystko to w nieformalnej atmosferze rejsu po Wiśle. Podczas 5 godzin kursowania statku (w godz 12-17:00) planowanych jest 10 mini wykładów/warsztatów i prezentacji, a także gry, zabawy i naukowe quizy.

Więcej o krakowskich wydarzeniach Tygodnia Mózgu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika: http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html

W Poznaniu przygotowano 10 wykładów i koncert na otwarcie, który odbędzie się w Ośrodku Nauki PAN. Jak podkreślają organizatorzy, poznanie funkcjonowania naszego mózgu jest największym wyzwaniem współczesnej nauki i dlatego na całym świecie prowadzone są intensywne badania. Tydzień Mózgu ma przybliżyć tę specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały i ciekawy.

W czasie popołudniowych spotkań naukowcy zdradzą m.in. sekrety neuromarketingu, sposoby na ujarzmienie migreny i wyniki prób odmłodzenia mózgu poprzez sonoterapię, czyli leczenie ultradźwiękami. Powiedzą, co otyłość ma wspólnego z mózgiem i jaka jest rola kobiet w rozwoju sztucznej inteligencji. Po wykładach będzie czas na dyskusję z prelegentami.

Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej poznańskiego oddziału PAN: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/

Dni Mózgu w Trójmieście przewidziano na 15 i 16 marca. Uniwersytet Gdański mogą odwiedzić w tych dniach osoby zainteresowane współczesną psychoterapią i mechanizmami jej działania. Będzie też wykład o wpływie żywienia i suplementacji na mózg. Popularyzatorzy obalą mity i przedstawią kilka naukowo sprawdzonych sposobów utrzymania mózgu w dobrej kondycji. Program na stronie: https://dnimozgu.ug.edu.pl

W Tychach prezentacje popularnonaukowe ruszyły już 4 marca. Natomiast w niedzielę 10 marca w salach konferencyjnych Architektonicznego Biura Projektów oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Tychy odbędą się wykłady pokazujące m.in. wpływ sztuki na mózg, mózg nastolatka i higienę psychiczną w okresie dorastania. Eksperci opowiedzą, jakie efekty można uzyskać poprzez masaż dźwiękiem. Szczegóły na stronach internetowych Instytutu Psychoterapii i Zdrowia Verso https://www.verso-rozwoj.pl/events/tydzien-mozgu-2019/

Wiedza o mózgu będzie popularyzowana również w innych regionach Polski. Na niektóre z imprez Światowego Tygodnia Mózgu obowiązują zapisy, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Z założenia jednak udział w wykładach i pokazach jest bezpłatny i ogólnodostępny.

