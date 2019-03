Mniej upadłości, więcej restrukturyzacji

Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość spadła o 2,1proc., do 47 w lutym br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Firma prognozuje liczbę upadłości na ok. 680 na koniec 2019 r.

Według danych KUKE, w okresie od marca 2018 roku do lutego 2019 roku łączna liczba upadłości oraz rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 1 080, rosnąc o 13,6 proc. z poziomu 951 na koniec lutego 2018. W ostatnich 12 miesiącach zostały ogłoszone 632 upadłości przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu ze stanem z lutego ubiegłego roku. W lutym 2019 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 47 podmiotów, a więc o 26,6 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 2,1 proc. mniej niż w lutym 2018. Łączna liczba rozpoczętych restrukturyzacji za ostatnich 12 miesięcy wyniosła 448 podmiotów, co oznacza wzrost o 26,9 proc. w stosunku do stanu na koniec lutego 2018 roku - czytamy w komunikacie.

Według KUKE, widać więc, że mamy do czynienia ze stabilizacją w trendzie upadłości, choć nastąpił wzrost w stosunku do ubiegłego roku pod względem liczby rozpoczynanych postępowań restrukturyzacyjnych.

Jak na razie krajowe przedsiębiorstwa relatywnie nieźle znoszą spowolnienie gospodarcze, jakie zaczęło dotykać część głównych partnerów handlowych Polski, włącznie z Niemcami. Natomiast nie można wykluczyć, że sytuacja w kolejnych miesiącach zacznie się pod tym względem pogarszać. Szczególnie narażone na kłopoty mogą być przedsiębiorstwa nastawione na eksport do krajów Europy Zachodniej, bowiem spowolnienie gospodarcze w tym regionie może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej - powiedział wiceprezes Tomasz Ślagórski.

KUKE szacuje - zakładając obniżenie tempa wzrostu gospodarczego Polski, przy jednoczesnym spadku rentowności przedsiębiorstw - że w tym roku dynamika wzrostu upadłości ulegnie delikatnemu przyspieszeniu do poziomu ok. 9 proc. (czyli dotknie ok. 680 podmiotów).

Z kolei dynamika wzrostu liczby rozpoczętych restrukturyzacji obniży się do ok. 16 proc. (obejmując ok. 530 podmiotów). Podstawowym czynnikiem ryzyka będzie koniunktura na rynkach eksportowych oraz niska podaż pracowników w kraju. Stosunek upadłości spółek prawa handlowego do liczby średnich i dużych firm obecnych na rynku kształtował się w lutym 2019 roku na poziomie 0,88 proc. - czytamy dalej.

W zestawieniu z lutym 2018 roku istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (0,41 proc. wobec 1,2 proc.) oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (0,20 proc. wobec 1,02 proc.). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w branży farmacji i leków (0,99 proc. wobec 0,00 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,56 proc. wobec 0,67 proc.).

W lutym 2019 roku najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podkarpackim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio: 1,92 proc., 1,78 proc. i 1,76 proc.

Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: małopolskim (1,00 proc.) i lubuskim (0,96 proc.). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwach świętokrzyskim (z 0,78 proc. do 1,61 proc.) i podkarpackim (z 0,90 proc. do 1,76 proc.) - czytamy dalej.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

ISBNews, MS