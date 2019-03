Dzień Kobiet: NFZ zachęca panie do badań

Z okazji Dnia Kobiet Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla pań możliwość bezpłatnego skorzystania z badań profilaktycznych. Przyjdź, zbadaj się i świętuj zdrowo - zachęca NFZ. W wybranych placówkach kobiety będą mogły m.in. zrobić cytologię czy mammografię.

„Zamiast tradycyjnego goździka badania cytologiczne i mammograficzne. To nasza niespodzianka na Dzień Kobiet. W każdym oddziale wojewódzkim NFZ panie dowiedzą się, gdzie konkretnie zrobią badania” - zapewnia zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

NFZ podnosi, że panie często nie decydują się na cytologię, ponieważ czują dyskomfort, gdy materiał do badań pobiera mężczyzna. Przełamują się, gdy po drugiej stronie jest kobieta. Właśnie dlatego - jak akcentuje NFZ - w większości placówek medycznych, które 8 marca zaoferują paniom bezpłatne badania, na pacjentki czekać będą wykwalifikowane położne lub ginekolożki.

Na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku do skorzystania z badań namawiać będą aktualne mistrzynie Polski w piłce ręcznej - MKS Perła Lublin i koszykówce - CCC Polkowice. Zawodniczki nie tylko promują akcję, ale same wezmą w niej udział. Swoje wsparcie, np. na Mazowszu, oferują też amazonki. Pokonały chorobę, dlatego głośno apelują do kobiet o nieodkładanie badań profilaktycznych „na później”.

Rak piersi i szyjki macicy są w czołówce nowotworów, na które najczęściej chorują i umierają kobiety w Polsce. Mimo to wciąż za mało pań zgłasza się na badania. Według wyliczeń NFZ zaledwie 20,5 proc. kobiet zrobiło cytologię w programie profilaktyki raka szyjki macicy w 2016 roku. Statystyki za 2017 rok były jeszcze niższe - 18,73 proc. Lepiej wygląda profilaktyka raka piersi , choć nadal na mammografię zgłasza się mniej niż połowa kobiet (w 2016 roku - 40,82 proc., zaś w 2017 roku - 39,40 proc.).

Szczegóły dotyczące akcji w poszczególnych regionach dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

PAP/ as/