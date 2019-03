Sektor bankowy zarobił miliony

Zysk netto sektora bankowego wyniósł w styczniu 2019 roku 663 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o 16,1 proc. rok do roku.

W styczniu wynik z tytułu odsetek wyniósł 4,12 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 8,7 proc., a wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,09 mld zł, co oznacza spadek o 3,9 proc.

Całkowite przychody operacyjne netto wyniosły w styczniu 2019 roku 5,72 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 1,43 mld zł, co oznacza spadek o 2 proc. Koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły w styczniu o 4,7 proc. do 333 mln zł.

Koszty administracyjne banków spadły w styczniu o 0,4 proc. do 3,64 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych w styczniu wzrosła o 14,7 proc. do 602 mln zł.

(PAP)SzSz