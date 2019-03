Czerwińska: Gospodarka UE zwolni

Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej spowolni w 2019, co oznacza gorsze warunki w otoczeniu zewnętrznym naszej gospodarki, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

W IV kw. 2018 r. tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej (kw/kw, sa) utrzymało się na niskim poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, niezbyt dobrze wypadły wyniki istotnej dla Polski gospodarki niemieckiej, która w II półroczu 2018 r. znalazła się na krawędzi recesji. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w UE - podobnie jak w Polsce - pozostaje popyt krajowy, w szczególności konsumpcja prywatna, której w głównej mierze sprzyja dobra sytuacja na rynku pracy. Wyraźnie gorzej radzi sobie jednak przemysł, czego źródła należy upatrywać w podwyższonej niepewności związanej z napięciami w światowym handlu, czy Brexitem oraz przejściowych problemach sektora samochodowego. Biorąc pod uwagę roczne tempo wzrostu PKB – wyrównane sezonowo – Polska zajęła w IV kw. 2018 r. trzecie miejsce ustępując Łotwie i Węgrom. Ostatnie prognozy KE wskazują, że w br. tempo wzrostu PKB UE spowolni, co oznacza gorsze warunki w otoczeniu zewnętrznym naszej gospodarki – napisała Czerwińska w komentarzu do opublikowanych danych Eurostatu.