Branża górnicza na plusie

W 2018 r. prawie wszystkie polskie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe - poinformowali w czwartkowym oświadczeniu szefowie pięciu górniczych firm. Jak podali, branża zredukowała koszty, stale poprawia wydajność pracy i zwiększa nakłady na inwestycje.

Pod oświadczeniem, odnoszącym się do prasowych doniesień o ujemnych wynikach finansowych górniczych firm mimo rosnących cen węgla, podpisali się prezesi i wiceprezesi Polskiej Grupy Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Lubelskiego Węgla Bogdanka, Tauronu Wydobycie oraz katowickiego Węglokoksu.

Największy krajowy producent węgla kamiennego - Polska Grupa Górnicza - poinformowała, że w minionym roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku, wobec 86 mln zł rok wcześniej.

W minionym roku Polska Grupa Górnicza zarabiała na każdej tonie wydobytego węgla 25 zł; jest to najlepszy wynik, zarówno w przypadku PGG, jak i jej poprzedniczki, Kompanii Węglowej. Spółka realizuje także ambitny plan inwestycyjny, przeznaczając każdego roku na zakup sprzętu oraz przygotowanie nowych wyrobisk około 2 mld zł - czytamy w oświadczeniu.

Wynik finansowy Węglokoksu wyniósł w minionym roku 113 mln zł brutto. W stosunku do 2017 r. spółka o 20 proc. zwiększyła przychody i - jak podano w czwartek - „dokonała znaczącej dywersyfikacji rynkowej, stając się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych”.

Dodatni wynik wypracowała także należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 r. wydobyła ona ok. 2,5 mln ton węgla, a jej wstępnie szacowany zysk brutto wyniósł ok. 56 mln zł.

W 2018 r. roku spółki grupy kapitałowej Węglokoks przeznaczyły na wydatki inwestycyjne 235 mln zł; w tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 mln zł. Będą to w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń oraz duże projekty logistyczne - podała spółka.

Grupa kapitałowa JSW w ciągu trzech kwartałów ub. roku wypracowała 1,44 mld zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,3 mld zł wobec 6,7 mld zł w tym samym okresie 2017.

Wzrost przychodów był efektem sprzedaży większej ilości węgla i trendów cenowych na rynku koksu” - poinformowała w oświadczeniu JSW. Wyniki spółki za cały ub. rok nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane. Również JSW realizuje inwestycje, m.in. zmierzające do wzrostu produkcji węgla w kolejnych latach.

Stały wzrost i stabilizację przychodów notuje także - jak napisano w oświadczeniu - podlubelska kopalnia Bogdanka, której prawie cała produkcja sprzedawana jest w oparciu o kontrakty długoterminowe, zawierające formuły cenowe wyznaczające poziom cen na dany rok.

Zastosowanie formuł cenowych stabilizuje przychody spółki w długim okresie, ale jednocześnie sprawia, że zmiany cen surowca na rynku - zarówno wzrost jak i spadek - odzwierciedlone są w przychodach firmy z rocznym opóźnieniem. Powyższe oznacza, iż wpływ wzrostu cen węgla obserwowany w roku 2018, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach spółki w 2019 roku - wyjaśnili przedstawiciele Bogdanki.

Szefowie spółek węglowych oszacowali, że w 2018 r. wysokość odprowadzonych przez te firmy podatków do budżetu państwa i związanych z nim instytucji przekroczyła 5 mld zł.

SzSz (PAP)