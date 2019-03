Szwecja chce osądzić zbrodniarzy ISIS

Szwecja proponuje utworzenie w Unii Europejskiej międzynarodowego trybunału ds. zbrodni Państwa Islamskiego (IS), którego zadaniem byłoby sądzenie powracających do państw europejskich bojowników kalifatu.

W czwartek w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów państw UE odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne. Jego tematem są m.in. problemy związane z migracją.

Sztokholm nie chce, by do kraju wracali szwedzcy obywatele, którzy wspierają terrorystów w Iraku czy Syrii.

Wielu takich bojowników jest więzionych na Bliskim Wschodzie, w tym często rodziny z dziećmi; domagają się oni pomocy od szwedzkiego rządu, który tej pomocy odmawia. Rozwiązaniem miałoby być właśnie utworzenie międzynarodowego trybunału na wzór podobnych organów, które sądziły za ludobójstwo w Rwandzie oraz na Bałkanach.

Według eksperta ds. terroryzmu z brukselskiego think tanku Egmont Institut, Thomasa Renarda, na którego powołuje się Szwedzkie Radio, powstanie międzynarodowego trybunału na terenach opuszczonych przez IS może być trudne.

O taki trybunał wnioskują siły kurdyjskie, ale one nie mają do tego legitymacji. Potrzebne byłoby wsparcie (prezydenta Syrii Baszara el-) Asada. Nie wiadomo, czy jest to możliwe politycznie i prawnie - powiedział ekspert.