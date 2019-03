Pirat drogowy zszokował niemieckich policjantów

Mężczyzna zatrzymany w Dortmundzie do kontroli z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości wylegitymował się policjantom polskim prawem jazdy z datą, która skłoniła funkcjonariuszy do zainteresowania się nim bliżej. Owa data to 32 sierpnia 2017.

Ponieważ, o ile wiadomo, taka data nie istnieje także w polskim kalendarzu, funkcjonariusze przystąpili do dalszych czynności sprawdzających - poinformowała policja w oświadczeniu.

Szybko potwierdzono, że prawo jazdy było fałszywe, co zresztą od początku nie budziło wątpliwości. Okazało się też, że samochód był od miesięcy wyrejestrowany.

Policja poinformowała o skonfiskowaniu „genialnie podrobionego prawa jazdy i samochodu”. Oświadczenie zilustrowano zdjęciem owego prawa jazdy, z zaczernionymi danymi osobowymi. Na 56-letniego mężczyznę, mieszkańca Essen (Nadrenia Północna-Westfalia), oprócz mandatu za przekroczenie prędkości i jazdę wyrejestrowanym samochodem czeka teraz śledztwo w związku z podejrzeniem sfałszowania dokumentu.

SzSz (PAP)