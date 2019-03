UE porozumiała się w sprawie finansowania Łącząc Europę

Przedstawiciele państw UE, europarlamentu i Komisji Europejskiej porozumieli się w sprawie zasad wydawania środków na infrastrukturę w ramach instrumentu Łącząc Europę na okres 2021-2027. Priorytetem ma być finansowanie projektów przyjaznych środowisku.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z czerwca 2018 roku w nadchodzącej siedmiolatce o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej. Bruksela zaproponowała na ten cel 42,3 mld euro.

Wstępne porozumienie, wypracowane w nocy z czwartku na piątek, nie dotyczy jednak wysokości środków - te będą zależały od uzgodnień dotyczących całego wieloletniego budżetu. Porozumienie określa zasady wydawania tych pieniędzy.

Z piątkowych informacji KE wynika, że program ma pomóc UE wytyczyć drogę do neutralności klimatycznej zgodnie z propozycją „Czysta planeta dla wszystkich” wspierając infrastrukturę dla „czystych” środków transportu. Priorytetowo mają być traktowane projekty dotyczące kolei, czy np. zwiększanie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Nowy instrument Łącząc Europę leży u podstaw europejskiego transportu. Zapewni on łączność, przyspieszy dekarbonizację i cyfryzację gospodarki UE oraz stworzy synergię między infrastrukturą transportową, energetyczną i cyfrową. Przede wszystkim umożliwi on UE dokończenie do 2030 roku budowy podstawowej sieci transportowej, która jest podstawą jednolitego rynku – oświadczyła komentując porozumienie unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.