Słowacy przywieźli nam salmonellę

W kurczakach pochodzących ze Słowacji, a ubijanych w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB wykryta została salmonella. Informacja o skażeniu została umieszczona w unijnym systemie ostrzegania RASFF - poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.

W środę na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzających obecność pałeczek Salmonella Infantis służby weterynaryjne przekazały ostrzeżenia o zakażeniu drobiu do systemu RASFF, gdzie zostało ono opublikowane.

Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania mające na celu ustalenie list dystrybucji mięsa drobiowego objętego powiadomieniem.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poproszony o komentarz zauważył, że w ostatnich dniach mieliśmy „zmasowany hejt” na polską żywność, szczególnie ze strony naszych południowych sąsiadów.

Incydentalny przypadek dotyczący nielegalnego uboju w jednej z naszych rzeźni posłużył jako pretekst do szkalowania całej naszej żywności, tymczasem ci, co nas atakują, sami nie są kryształowi - dodał.

Przypomniał, że niedawno wykryto w Pradze nielegalną rzeźnię, w której ubijano zwierzęta nieznanego pochodzenia. Nie wiadomo też, dokąd trafiało mięso.

Teraz mamy do czynienia z przypadkami salmonelli, która została stwierdzona w mięsie poubojowym z partii kurczaków ze Słowacji. Jak widać, w masowej produkcji mogą zdarzać się takie sytuacje, ale to nie powód do skoncentrowanego ataku, jaki ostatnio został skierowany na polską żywność. My nie robimy z tego afery. Polskie służby dobrze funkcjonują i szybko zareagowały - skomentował sprawę Ardanowski.