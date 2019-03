Dziecko bezpieczne w podróży

Przez ostatnie lata na rynku fotelików samochodowych niewiele działo się w kontekście technologii ostrzegających o rozpięciu dziecka z pasów bezpieczeństwa. Końcówka roku 2018 okazała się przełomowa

Pojawiła się nowość - system Cybex SensorSafe 2.0, którego zadaniem jest monitorowanie dziecka podczas podróży samochodem. System sansorsafe ma przede wszystkim zapobiegać przed wypięciem się dziecka z wewnętrznych szelek bezpieczeństwa, jak również ostrzegać w innych sytuacjach kryzysowych.

System Sensorsafe to innowacyjna technologia monitorująca dziecko w czasie podróży samochodem. Służy do tego specjalna klamra - inteligentny klips przymocowany do pasów bezpieczeństwa fotelika samochodowego, połączona z aplikacją w smartfonie oraz nadajnik, który montuje się w gnieździe diagnostycznym OBD samochodu (takie gniazdo znajduje się w każdym samochodzie). Klamra utrudnia dziecku wydostanie się z pasów bezpieczeństwa. Stały monitoring rozpoczyna się od chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce. Kiedy dziecko rozepnie się z pasów, włącza się alarm w postaci dość głośnego sygnału dźwiękowego – mówi Paweł Palmowski, Country Manager Cybex GMBH

Sensorsafe wypełnia swoją rolę współpracując z telefonem. Działa z systemami Android oraz iOS. Sprawdzi się zatem w przypadku zdecydowanej większości używanych przez nas telefonów komórkowych. Wystarczy tylko zainstalować aplikację Cybex SensorSafe. Aplikacja poza systemem ostrzegania posiada dodatkowe funkcje, takie jak: wskazówki dotyczące montażu fotelika w samochodzie.

System Sensorsafe alarmuje rodziców w przypadku rozpięcia u dziecka pasów bezpieczeństwa, nieodpowiedniej temperatury lub zbyt długiego okresu podróżowania. Kiedy odejdziesz od samochodu poza zasięg Bluetooth, system przypomni o zabraniu dziecka z fotelika. Rodzice zostawiają swoje pociechy w samochodzie, kiedy np. chcą wypłacić pieniądze z bankomatu, odebrać przesyłkę na poczcie, wejść na chwilę do sklepu.

Technologia Sensorsafe to rozwiązanie stosowane tylko w fotelikach Cybex i to nie wszystkich. Obecnie dostępne jest dla wszystkich fotelików i-Size (z wyjątkiem modelu Sirona Q i-Size) - należą one do grupy 0-13 kg oraz 0-18 kg. Producent informuje, że planuje rozszerzenie tej technologii na kolejne modele fotelików. System SensorSafe posłuży nam przez wiele lat, a to za sprawą OBD - specjalnego gniazda diagnostycznego, za pomocą którego urządzenie ładuje się pobierając energię z auta.