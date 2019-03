Minister cyfryzacji rozmawiał z zarządem Facebooka

Minister cyfryzacji Marek Zagórski rozmawiał w piątek w Londynie z zarządem Facebooka m.in. o blokowaniu stron i treści w mediach społecznościowych - poinformował resort cyfryzacji

Jak wynika z informacji, Zagórski zwrócił uwagę na kontekst kulturowy i historyczny, który powinien być brany pod uwagę przy blokowaniu treści przez właścicieli portali społecznościowych.

Zauważył, że pewne treści inaczej są odbierane w Polsce, a inaczej np. w Stanach Zjednoczonych.

Spotkanie w Londynie jest jednym z wielu, które odbyły się w ostatnim czasie. Efektem wcześniejszych rozmów polskiego rządu z Facebookiem było uruchomienie w 2018 roku tzw. punktu kontaktowego. Polska - jak czytamy w komunikacie - jest pierwszym i jedynym na świecie krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskali możliwość dodatkowej instancji odwoławczej w przypadku zablokowania ich profilu lub treści.

Dobrze działający punkt kontaktowy stał się okazją, by kontynuować rozmowy z Facebookiem. Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez portale społecznościowe były bardziej transparentne i dostosowane do polskich realiów - mówi Zagórski. - Rozmawialiśmy również o przejrzystości platform w kontekście wyborów, o tym jak chronić internautów przed mową nienawiści, czy dezinformacją - dodaje szef resortu cyfryzacji.