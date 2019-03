LGBT do szkół nie trafi?

MEN ustala propozycje programowe w szkołach; samorząd w tej przestrzeni kompetencji nie ma - mówił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Będziemy jednoznacznie przeciwstawiać się próbom wprowadzania do szkół treści, które są niezgodne z programem zaakceptowanym przez resort edukacji - dodał.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dworczyk podkreślił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia, że to rolą państw i Ministerstwa Edukacji Narodowej jest ustalanie propozycji programowych w szkołach. „Samorząd odgrywa bardzo ważną rolę, ale akurat w tej przestrzeni kompetencji nie ma” - wskazał minister.

„Będziemy jednoznacznie przeciwstawiać się, gdyby pojawiły się próby wprowadzania do szkół treści, które są niezgodne z programem zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy powinni o tym pamiętać” - dodał Dworczyk.

Szef KPRM przywołał również sobotnie wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który podczas konwencji w Jasionce, podkreślał, jak ważna jest rodzina. „Ale jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci” - mówił Kaczyński.

Prezes PiS ocenił również, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana „pewna specyficzna socjotechnika”. „Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To jest nie do uwierzenia; ja sam póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia” - podkreślił Kaczyński.

PAP/ as/