Newag stawia na Nowy Sącz

Newag otrzymał decyzję specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny w sprawie udzielenia wsparcia na rozbudowę zakładu produkcyjnego w gminie Nowy Sącz, podała spółka. Newag zaplanował realizację inwestycji na lata 2019-2021.

„Przedmiotem decyzji jest udzielenie spółce wsparcia w postaci prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa, w zakresie produkcji i sprzedaży lokomotyw, elektrycznych spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych, tramwajów oraz usług związanych z dokonywaniem modernizacji oraz remontów lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów, w gminie Miasto Nowy Sącz, w terminie do 31 marca 2022 r., poprzez zakup nieruchomości z halą produkcyjną, rozbudowę/modernizację istniejących budynków, zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowę/modernizację istniejących linii produkcyjnych” - czytamy w komunikacie.

Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego do jego pełnego wykorzystania, nie dłużej jednak niż przez 12 lat.

„Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych przez spółkę wynosi 80 398 000,00 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 104 517 000,00 zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz w odniesieniu do niektórych z nabywanych maszyn i urządzeń – w formie leasingu finansowego” - czytamy dalej.

W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego spółka jest zobowiązana do spełnienia warunków określonych szczegółowo w decyzji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowanych w zadeklarowanej minimalnej wysokości oraz zwiększenia i utrzymania poziomu zatrudnienia.

„Wobec otrzymania decyzji zarząd spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji, która będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju spółki w szczególności ze względu na rozszerzenie zasobów o kolejną halę produkcyjną, co pozwoli na optymalizację procesu produkcyjnego pojazdów szynowych w pełni zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności kolei obowiązujących w Unii Europejskiej” - podano także w komunikacie.

Realizację inwestycji Newag zaplanował na lata 2019-2021, a pełne wdrożenie efektów inwestycji w działalności spółki powinno nastąpić do końca roku 2021.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

ISBnews/ as/