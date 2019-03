Niemcy w szoku: Wzrost PKB nie przekroczy 1 proc.

Rząd Niemiec spodziewa się jeszcze niższego wzrostu gospodarczego, niż zakładał w styczniu - wynika z poufnej notatki ministerstwa finansów, do której dotarł dziennik „Handelsblatt”. Eksperci resortu przewidują zaledwie 0,8 proc. wzrostu PKB w 2019 roku.

W styczniu minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) obniżył prognozę wzrostu z 1,8 proc. do 1 proc. Już wówczas przyjęto tak drastyczną korektę z zaskoczeniem. Jak jednak informuje w poniedziałek „Handelsblatt”, powołując się na źródła w ministerstwie finansów, rząd Niemiec już teraz zakłada, że nie uda mu się osiągnąć nawet takiego celu.

Eksperci szefa resortu finansów Olafa Scholza (SPD) uważają, że 0,8 proc. wzrostu PKB w 2019 roku trzeba będzie uznać za sukces.

„Handelsblatt” wyklucza, by Scholz celowo zaniżał prognozę rozwoju gospodarczego, żeby obniżyć też spodziewane wpływy z podatków. Polityk SPD co prawda przygotowuje obecnie budżet na rok 2020 i musi się „bronić” przed żądaniami finansowymi innych ministrów, to szacunki są jednak oparte na widocznych oznakach pogorszenia sytuacji w przemyśle i niepewnych uwarunkowaniach międzynarodowych.

Mimo korzystnych wskaźników makroekonomicznych - niskie bezrobocie, wzrost płac i wysoki popyt wewnętrzny - Niemcy muszą się zmierzyć z negatywnymi konsekwencjami dla przemysłu samochodowego afery z silnikami Diesla oraz spadkiem zamówień w przemyśle maszynowym. Dodatkowo, wśród czynników ryzyka ministerstwo finansów wymienia m.in. potencjalną eskalację konfliktu handlowego z USA, słabszą koniunkturę światową, brexit i sytuację w strefie euro.

Autorzy notatki, na którą powołuje się „Handelsblatt” twierdzą, że wzrost może być jeszcze niższy.

