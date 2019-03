Kolejne polskie studio wchodzi w gaming i nie tylko

iFun4All planuje w tym roku kolejne aktywności związane z grą „Serial Cleaner” oraz rozwój segmentu planszówek z pierwszym projektem na bazie wcześniejszej gry spółki „Halls of Horror”, poinformował prezes Michał Mielcarek. Spółka oczekuje, że sporo będzie działo się także wokół najnowszej gry „Ritual” w II kw.

„W 2019 rozwijamy kolejne tematy związane z naszą grą „Serial Cleaner”. Sprzedaż tej gry to ponad 200 tys. sztuk, przez co osiągnęliśmy próg, po którym dostajemy od wydawcy większe pieniądze, co powinno mieć pozytywny efekt na wynikach. Ponadto niedługo udostępniona zostanie wersja „Serial Cleaner” na Steam z językiem chińskim. Tu również oczekujemy pozytywnego efektu sprzedażowego, ponieważ chińscy gracze to największa liczbowo klientela platformy” - powiedział ISBnews Mielcarek.

Dodał ponadto, że wydawca East2West wyda globalną wersję Serial Cleaner na system iOS. Oczekuje, że zdarzy się to II kw. East2West ma starać się o feature gry przez Apple.

„Kolejny nasz tegoroczny projekt to planszówka na podstawie ‘Halls of Horror’ (gra, którą spółka wcześniej wyprodukowała na platformę Mixer). Trwają przygotowania do kampanii na Kickstarter. Oczekujemy, że ruszy przełomie maja i czerwca). Takie projekty ufundowywane są średnio w 70%. Jednocześnie pracujemy na targetowanym reklamowaniu planszówki. Liczymy, że ten projekt może przynieść sensowne pieniądze. Eksperci mówią, że dobrze trafiamy z tematem, wygląd kart oceniany jest pozytywnie. Jak gra spełni oczekiwania to rozwiniemy planszówek w stałą działalność, zwłaszcza że wspomaga promowanie i maksymalizację zysków z gier wideo” - wskazał prezes iFun4All.

Spółka pracuje ponadto nad zapowiedzianą wcześniej grą „Ritual”. „Jest nadal w produkcji. Spodziewam się, że już w II kw. już będzie się wokół niej dużo działo” - wskazał Mielcarek.

Według jego słów, spółka rozważa również możliwość zrobienia gry na znanym IP. „Są rozmowy w tej kwestii” - wskazał prezes iFun4All.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących „Real World-Data” - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

