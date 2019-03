Lotnisko Chopina bije kolejne rekordy

Lotnisko Chopina w ciągu dwóch miesięcy br. obsłużyło blisko 2,4 mln pasażerów, o 200 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku - poinformowały w poniedziałek służby prasowe Lotniska Chopina.

Takiego początku roku nigdy w historii Lotniska Chopina nie było! W dwóch pierwszych miesiącach 2019 na podróż z lub do Warszawy zdecydowało się łącznie blisko 2,4 mln pasażerów. Rok wcześniej, w analogicznym czasie, stołeczny port obsłużył ok. 2,2 mln osób. To wzrost o 8,3 proc. - podkreślono w komunikacie.